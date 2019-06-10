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Кыргызстан получит от АБР почти $42 млн на канализацию в Балыкчы и Караколе

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- Оксана Гут
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Азиатский банк развития выделит Кыргызстану 41,82 млн долларов США на реабилитацию канализационных сооружений в городах Балыкчы и Каракол. Из них 12,84 млн долларов США - грант. Остальные 23,68 млн долларов США – кредит сроком на 32 года, включая 8 лет льготного периода.

Ратификацию соответствующего соглашения одобрил сегодня, 10 июня, профильный комитет Жогорку Кенеша по бюджету и финансам.

Согласно проекту "Управление сточными водами Иссык-Куля", подписанного 28 декабря 2018 года в городе Бишкек" в Караколе планируется реабилитировать 65 % канализационных сооружений, а в Балыкчы обновить 45 %.

Отмечается, что целью проекта является улучшение и расширение доступа населения городов к надежным, бесперебойным и доступным по цене услугам канализации.


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URL: https://www.vb.kg/378906
Теги:
АБР, Балыкчы, грант, Каракол, кредит, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Иссык-Куль
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Комментарии
Чудо народа
10.06.2019, 17:51

И эти деньги пройдут по карманам депутатов и самих чиновников. А после разбирательств будут опять таки виноваты люди и народ

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Болотбек
10.06.2019, 18:07

Народу Иссык-КУЛЯ изначально надо установить жесткий контроль за асходоыанием каждого доллара.

0
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Жалоба модератору
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