Кыргызстан получит от АБР почти $42 млн на канализацию в Балыкчы и Караколе

Азиатский банк развития выделит Кыргызстану 41,82 млн долларов США на реабилитацию канализационных сооружений в городах Балыкчы и Каракол. Из них 12,84 млн долларов США - грант. Остальные 23,68 млн долларов США – кредит сроком на 32 года, включая 8 лет льготного периода.

Ратификацию соответствующего соглашения одобрил сегодня, 10 июня, профильный комитет Жогорку Кенеша по бюджету и финансам.

Согласно проекту "Управление сточными водами Иссык-Куля", подписанного 28 декабря 2018 года в городе Бишкек" в Караколе планируется реабилитировать 65 % канализационных сооружений, а в Балыкчы обновить 45 %.

Отмечается, что целью проекта является улучшение и расширение доступа населения городов к надежным, бесперебойным и доступным по цене услугам канализации.