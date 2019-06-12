Депутат – Торога ЖК: Вы должны защитить права Аиды Саляновой

Сегодня, 12 июня, на заседании Жогорку Кенеша депутаты подняли вопрос о нарушении прав экс-генпрокурора Аиды Саляновой, арестованной по делу об освобождении "вора в законе" Азиза Батукаева.

Лидер парламентской фракции "Ата Мекен" Алмамбет Шыкмаматов считает недопустимым, что его сопартиец "сидит в СИЗО-1 вместе с человеком, который организовал убийство ее родного брата".

- Я считаю, что это давление на Аиду Салянову. По всем законам, по нормам гуманизации генпрокурора должны содержать в СИЗО ГКНБ. Спикер – второй человек в государстве. Вы (обращаясь к Дастана Джумабнкову – ред.) должны защитить ее права, нужно принять меры, - заявил Шыкмаматов.

Его поддержали коллеги Каныбек Иманалиев И Жанар Акаев. Они оба считают, что в отношении экс-генпрокурора были нарушены законы, нет оснований для содержания Аиды Саляновой под стражей.

- Она храбрая, она никуда не сбежит, - отметил Жанар Акаев, призвав отпустить Салянову под домашний арест.

Напомним, экс-генпрокурор Аида Салянова была задержана 3 июня по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева в 2013 году. Суд определил ей меру пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО-1 до 26 июня.