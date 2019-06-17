Пресечена попытка незаконного ввоза сигарет в КР на сумму менее 5 млн сомов

Пограничники пункта пропуска "Чалдыбар-автодорожный" на границе Кыргызстана и Казахстана пресекли попытки провоза контрабандного груза на сумму около 6 000 000 сомов. Об этом сообщает Отдел по связям с общественностью и СМИ ГПС КР.

По данным ведомства, 15 июня на КПП "Чалдыбар-автодорожный" прибыл автомобиль Mercrdes Sprinter под управлением гражданина Республики Казахстан Т.Н., 1984 г.р. При досмотре автомобиля в салоне были обнаружены табачные изделия (сигареты без сопроводительных документов и акцизной марки КР ) на общую сумму 4 830 000 сомов.

16 июня на КПП "Чалдыбар-автодорожный" со стороны Казахстана прибыл автобус Neoplan. При досмотре автобуса пограничным нарядом в багажном отделении были обнаружены товары народного потребления, автозапчасти и канцелярские товары без сопроводительных документов на сумму 1 075 000 сомов.

В обоих случаях после составления соответствующих документов водители и транспортные средства были переданы сотрудникам территориального подразделения ГНС и ГСБЭП КР.