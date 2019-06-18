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В КР озвучили список специальностей, на которые не требуются результаты ОРТ

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Министерство образования и науки КР информирует о специальностях, для зачисления на которые не требуются результаты ОРТ.

По данным пресс-службы, на 32 специальности профессионального образования при зачислении не обязательны результаты ОРТ.

1. Физическая культура

2. Искусствоведение

3. Театроведение

4. Музыковедение

5. История и теория хореографического искусства

6. Киноведение

7. Кинооператорство

8. История и теория изобразительного искусства

9. Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)

10. Вокальное искусство (по видам вокального искусства)

11. Дирижирование (по видам исполнительских коллективов)

12. Композиция

13. Музыкальное искусство эстрады (по видам)

14. Звукорежиссура (по областям применения)

15. Актерское искусство

16. Режиссура (по областям применения)

17. Театрально-декорационное искусство

18. Хореографическое искусство

19. Режиссура хореографа

20. Педагогика хореографа

21. Дизайн

22. Интерьеры и оборудование

23. Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы

24. Монументально-декоративное искусство

25. Живопись

26. Графика

27. Скульптура

28. Литературное творчество

29. Народное художественное творчество

30. Социально-культурная деятельность

31. Художественное образование

32. Изобразительное искусство


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URL: https://www.vb.kg/379141
Теги:
вуз, искусство, образование, Бишкек, Кыргызстан, Министерство образования
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