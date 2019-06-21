Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Чиновник из Соцфонда вымогал 22 тысячи сомов у женщины за выход на пенсию

277  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Финпол с поличным задержал заместителя начальник Соцфонда по Сузакскому району, который вымогал деньги у пожилой женщины. Об этом VB.KG сообшили в пресс-службе ГСБЭП КР.

В межрайонный отдел ГСБЭП по Базар-Коргонскому, Ноокенскому, Тогуз-Тороузскому, Сузакскому районам и городу Джалал-Абад с заявлением обратилась гражданка Р.М. Она написала, что должностные лица Социального Фонда КР по Сузакскому району вымогают с нее денежные средства за выход на пенсию.

Указанное заявление было зарегистрировано в Едином реестре преступлений и проступков (ЕРПП) по статье 326 ч.1 (вымогательство взятки) УК КР.

В ходе досудебного производства было установлено, что заместитель начальника управления Социального Фонда КР по Сузакскому району гражданин А.У., пользуясь своим служебным положением вопреки интересам пожилого поколения и государства, вымогает денежные средства в размере 22 тысячи сомов. Отмечается, что ранее заявительницей были переданы денежные средства в сумме около 13 тысяч сомов якобы за оформление документов.

19 июня заместитель начальника управления Социального Фонда КР по Сузакскому району гражданин А.У. задержан с поличным в своем служебном кабинете при получении взятки в сумме 10 тысяч сомов.

Задержанный со взяткой водворен в ИВС ГУВД города Джалал-Абад до рассмотрения меры пресечения.

Сегодня, 21 июня, следственным судьей Джалал-Абадского городского суда задержанному будет избрана мера пресечения.

В настоящее время ведется досудебное производство.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/379213
Теги:
Джалал-Абадская область, задержание, пенсии, Сузакский район, ГСБЭП, взятка, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  