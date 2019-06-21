Чиновник из Соцфонда вымогал 22 тысячи сомов у женщины за выход на пенсию

Финпол с поличным задержал заместителя начальник Соцфонда по Сузакскому району, который вымогал деньги у пожилой женщины. Об этом VB.KG сообшили в пресс-службе ГСБЭП КР.

В межрайонный отдел ГСБЭП по Базар-Коргонскому, Ноокенскому, Тогуз-Тороузскому, Сузакскому районам и городу Джалал-Абад с заявлением обратилась гражданка Р.М. Она написала, что должностные лица Социального Фонда КР по Сузакскому району вымогают с нее денежные средства за выход на пенсию.

Указанное заявление было зарегистрировано в Едином реестре преступлений и проступков (ЕРПП) по статье 326 ч.1 (вымогательство взятки) УК КР.

В ходе досудебного производства было установлено, что заместитель начальника управления Социального Фонда КР по Сузакскому району гражданин А.У., пользуясь своим служебным положением вопреки интересам пожилого поколения и государства, вымогает денежные средства в размере 22 тысячи сомов. Отмечается, что ранее заявительницей были переданы денежные средства в сумме около 13 тысяч сомов якобы за оформление документов.

19 июня заместитель начальника управления Социального Фонда КР по Сузакскому району гражданин А.У. задержан с поличным в своем служебном кабинете при получении взятки в сумме 10 тысяч сомов.

Задержанный со взяткой водворен в ИВС ГУВД города Джалал-Абад до рассмотрения меры пресечения.

Сегодня, 21 июня, следственным судьей Джалал-Абадского городского суда задержанному будет избрана мера пресечения.

В настоящее время ведется досудебное производство.