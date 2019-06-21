Корея поможет Финполу КР передовыми методами в раскрытии новых преступлений

Руководство ГСБЭП провело встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Корея в Кыргызской Республике. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе Финансовой полиции КР.

11 июня в административном здании Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями состоялась встреча руководства ведомства в лице заместителя председателя Эмиля Жамгырчиева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Корея в КР господином Ха Тэ Ек.

На встрече также приняли участие начальник штаба ГСБЭП Мамбетов А.К., начальник отдела материально-технического обеспечения Махмудов У.А., главный инспектор сектора внешних связей штаба ГСБЭП Сатыбалдиев А.Т. и другие.

Со стороны Посольства Республики Корея в КР - директор KOICA господин Донггиль О., сотрудник Посольства Ерматова А.

Встречу открыл заместитель председателя ГСБЭП Эмил Жамгырчиев, который от лица всего ведомства поприветствовал и выразил благодарность представителям посольства Республики Корея за оказанный визит и готовность к сотрудничеству. Жамгырчиев отметил, что на сегодняшний день приоритетными задачами ГСБЭП являются непосредственная защита экономической безопасности государства, пополнение бюджета страны, защита предпринимательства и законных интересов граждан от неправомерного вмешательства и создание максимально благоприятных условий для бизнеса и притока инвестиций в страну.

В свою очередь господин Ха Тэ Ек поприветствовал заместителя председателя и присутствующих сотрудников ГСБЭП, а также подтвердил готовность к дальнейшему плодотворному сотрудничеству с оказанием поддержки ГСБЭП в вопросах повышения потенциала в области финансовых расследований, борьбы с экономической преступностью и внедрению передовых методов и технологий по раскрытию новых видов преступлений.

В ходе встречи были рассмотрены наиболее приоритетные направления взаимного сотрудничества, а также обозначена перспектива реализации намеченных планов. Встреча прошла в дружественной атмосфере, между сторонами завязался конструктивный диалог.