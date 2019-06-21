С 1 июля маленькие граждане не смогут выехать из КР без загранпаспорта

Уже с 1 июля несовершеннолетние граждане Кыргызстана не смогут покинуть территорию страны без заграничного паспорта. Правда те, кому были выданы ранее вкладыши о гражданстве в свидетельство о рождении и у них не истек срок действия, смогут еще воспользоваться ими.

Новые вкладыши выдаваться больше не будут. Об этом гласит постановление правительства, которое вышло 6 марта этого года за номером 106.

Главная причина такой меры – безопасность, борьба с незаконным вывозом детей за рубеж, ведь вкладыш - это обычная бумажка, ее легко подделать. Об этом VB.KG рассказал заведующий ООПРНиПИ ДРНАГС ГРС КР Адилет Аттокуров. А также о том, как получить загранпаспорт ребенку, где и почем.

Загранпаспорт Кыргызстана должны получить все маленькие граждане страны: от рождения до 16 лет. Документ выдается на три года, также как раньше и вкладыш о гражданстве. Поэтому каждые три года необходимо его менять.

Родителям нужно обратится в ближайший ЦОН (центр обслуживания населения) при Госрегистре или паспортный стол.

С собой иметь следующие документы:

Паспорта обоих родителей. Если кто-то из них умер, то свидетельство о смерти. А если один из них гражданин другой страны, то заверенную нотариусом доверенность. Опекунам – решение суда об опекунстве;

Свидетельство о рождении ребенка.

Заявление, фотографии чада, как при стандартном получении паспорта.

Цена

Стоимость первоначального оформления загранпаспорта составляет 533 сомов. Если не торопиться, то его оформят вам за 18 рабочих дней.

За срочность, разумеется, придется доплатить.

8 дней – от 1900 сомов;

4 дня - 2 253 сома;

2 дня - 2 500 сомов;

3 часа – 6 000 сомов.