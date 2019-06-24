На единый счет по борьбе с коррупцией Финпол перечислил еще 8,6 млн сомов

Государственной службой по борьбе с экономическими преступлениями произведен очередной денежный перевод на единый депозитный счет в размере 8 миллионов 633 тысячи 465 сомов. Об этом VB.KG сообщает пресс-служба Финпола.

На сегодняшний день общая сумма средств, поступивших на единый депозитный счет со стороны ГСБЭП, составила 717 миллионов 475 тысяч 57 сомов.

Перечисление произведено во исполнение постановления правительства КР от 22 июня 2018 года №298 "Об открытии Единого депозитного счета для учета и аккумулирования денежных средств, поступающих от возмещения ущерба, причиненного государству по уголовным делам об экономических и должностных преступлениях".

Также Финпол активно продолжает работу по возмещению денежных средств через региональный отдел казначейства (РОК). Так, в рамках осуществления досудебного производства, принятыми мерами ГСБЭП со стороны одной из крупных компаний республики - ЗАО А.Т. через органы казначейства была обеспечена выплата налоговой задолженности в общей сумме 188 миллионов сомов.

Общая сумма возмещенных через РОК денежных средств за пройденный период 2019 года составила 1 миллиард 702 миллиона сомов (в том числе ЕДС).

Государственной службой по борьбе с экономическими преступлениями продолжаются соответствующие мероприятия по исполнению решения Совета безопасности КР "Об актуальных мерах по борьбе с коррупцией в судебных, надзорных и правоохранительных органах КР" от 8 февраля 2018 года, а также тезисов президента КР С.Ш. Жээнбекова, направленные на обеспечение внутренней экономической безопасности страны и возмещение ущерба, причиненного государству от экономических и должностных преступлений.