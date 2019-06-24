В Казахстане эвакуируют целый город из-за взрыва на складе оружия

В казахстанском городе Арысь в Туркестанской области сегодня, 24 июня, прогремел взрыв. ЧП произошло примерно в 9.20 утра.

СМИ со ссылкой на Министерство обороны РК передают, что по предварительным данным взорвались боеприпасы, которые хранились на складе воинской части, расположенной рядом с Арысью.

Точных данных о числе пострадавших пока нет. Известно как минимум о 10 раненых, некоторые СМИ пишут, что пострадали более 30 человек.

В городе идет массовая эвакуация населения. Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев попросил людей сохранять спокойствие. Местные власти предоставили 50 автобусов для эвакуации. Планируется вывезти в безопасную зону всех горожан - это более 42 тысяч человек.

Однако, многие, не дожидаясь помощи от властей, самостоятельно покидают город. Кто-то уезжает на личном транспорте, другие едут на велосипедах или просто идут пешком, опасаясь новых взрывов.

Около двух часов дня появилась видеозапись еще одного взрыва. Однако, власти пока не комментируют эту информацию. Ситуацию под контроль взял президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.