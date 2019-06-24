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"Сила есть, ума не надо". Соцсети о накаченном торсе депутата ЖК

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- Оксана Гут
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Депутат Жогорку Кенеша от фракции "Республика – Ата-Журт" Жыргалбек Турускулов решил похвастаться своим накаченным телом в соцсетях. На личной странице в Facebook парламентарий выложил фотографию своего голого торса, сделанную 15 лет назад. И в качестве сравнения кадр с гантелями "сейчас".

Пользователи сети "посыл" не оценили. Лишь единицы похвалили парламентария за хорошую физическую форму. Остальные пост раскритиковали, кто-то заподозрил нардепа в фотошопе.

"Это называется: сила есть, ума не надо", "Это что вообще такое?", "Депутат должен славится тем, автором скольких законопроектов он является", "Лучше покажите нам свои накаченные мозги, и результат их деятельности", - написали комментаторы.

Отметим, Жыргалбек Турускулов – с мая 2018 года лидер парламентской фракции "Республика – Ата-Журт". Кроме того, является членом весьма важного комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и Регламенту Жогорку Кенеша КР.

Однако за всю работу VI созыва парламента даже на официальном сайте Жогорку Кенеша всего две публикации с упоминанием его имени. А в разделе "Законодательная деятельность" и вовсе чистый белый лист.


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URL: https://www.vb.kg/379282
Теги:
законопроект, социальные сети, спорт, фотография, Кыргызстан, Республика – Ата-Журт, Жогорку Кенеш, Турускулов Жыргалбек
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