"Сила есть, ума не надо". Соцсети о накаченном торсе депутата ЖК

Депутат Жогорку Кенеша от фракции "Республика – Ата-Журт" Жыргалбек Турускулов решил похвастаться своим накаченным телом в соцсетях. На личной странице в Facebook парламентарий выложил фотографию своего голого торса, сделанную 15 лет назад. И в качестве сравнения кадр с гантелями "сейчас".

Пользователи сети "посыл" не оценили. Лишь единицы похвалили парламентария за хорошую физическую форму. Остальные пост раскритиковали, кто-то заподозрил нардепа в фотошопе.

"Это называется: сила есть, ума не надо", "Это что вообще такое?", "Депутат должен славится тем, автором скольких законопроектов он является", "Лучше покажите нам свои накаченные мозги, и результат их деятельности", - написали комментаторы.

Отметим, Жыргалбек Турускулов – с мая 2018 года лидер парламентской фракции "Республика – Ата-Журт". Кроме того, является членом весьма важного комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и Регламенту Жогорку Кенеша КР.

Однако за всю работу VI созыва парламента даже на официальном сайте Жогорку Кенеша всего две публикации с упоминанием его имени. А в разделе "Законодательная деятельность" и вовсе чистый белый лист.