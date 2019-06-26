Внимание, розыск! В Бишкеке пропали две сестры 12-ти и 14-ти лет

Внимание, розыск! Вчера, 25 июня, ушли из дома и до сих пор не вернулись сестры 14-летняя Пистер Полина Олеговна и 12-летняя Пистер Раиса Олеговна. Подростки проживают в Бишкеке.

По словам родственников девочек, они могут находится в районе Кудайбергена. О том, что собирались куда-то пойти никому не сообщали. В последний раз подростков видели, когда они второпях садились в такси у дома.

На связь с того момента не выходили.

Всех, кто видел девочек или располагает какой -либо информацией о их местонахождении, просьба звонить в милицию по телефону️: 102.

Либо родителям:

0709 - 411 - 911;

0776 - 275 - 569;

0706 - 666 - 121.