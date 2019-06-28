"Не плохо было бы им спуститься на землю". Горожане о депутатах ЖК

Редакция VB.KG провела опрос среди жителей Бишкека о том, как они оценивают работу действующего созыва Жогорку Кенеша

Накануне, 27 июня, депутаты Жогорку Кенеша с чувством выполненного долга под звуки государственного гимна и собственные овации завершили пятую сессию и отправились в "заслуженный" отпуск.

Конечно, по регламенту, в июле парламентарии должны продолжить работать, но только в регионах страны. Но, как признают сами депутаты, эти встречи с избирателями особо неподотчетны. А потому даже доказывать, что слуга народа встречался с этим самым народом, а не релаксировал где-то на курорте, не обязательно.

От редакции отметим, что весь грядущий месяц попытаемся дозваниваться до парламентариев, дабы узнать у них с какими проблемами регионального населения они уже ознакомиться.

А пока VB.KG узнала у столичных избирателей, что они вообще думают о работе шестого созыва Жогорку Кенеша и как на сегодня оценивают их законодательную деятельность.