Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

"Не плохо было бы им спуститься на землю". Горожане о депутатах ЖК

1708  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Редакция VB.KG провела опрос среди жителей Бишкека о том, как они оценивают работу действующего созыва Жогорку Кенеша

Накануне, 27 июня, депутаты Жогорку Кенеша с чувством выполненного долга под звуки государственного гимна и собственные овации завершили пятую сессию и отправились в "заслуженный" отпуск.

Конечно, по регламенту, в июле парламентарии должны продолжить работать, но только в регионах страны. Но, как признают сами депутаты, эти встречи с избирателями особо неподотчетны. А потому даже доказывать, что слуга народа встречался с этим самым народом, а не релаксировал где-то на курорте, не обязательно.

От редакции отметим, что весь грядущий месяц попытаемся дозваниваться до парламентариев, дабы узнать у них с какими проблемами регионального населения они уже ознакомиться.

А пока VB.KG узнала у столичных избирателей, что они вообще думают о работе шестого созыва Жогорку Кенеша и как на сегодня оценивают их законодательную деятельность.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/379434
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  