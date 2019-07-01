На детей, которые лежат в больнице, и их мать написали заявление в милицию

Родственники сына чиновника написали в милицию заявление на двух братьев 9 и 10 лет. Их обвиняют в побоях ровесника, а их матери вменяют угрозу нападения со скалкой. Об этом VB.KG успел рассказать перед задержанием тот самый сын чиновника, которого обвиняют в избиении детей.

Напомним, ранее редакция VB.KG публиковала историю двух детей, которых по словам матери, избил на детской площадке взрослый сын чиновника.

Мужчина сам связался с VB.KG и рассказал свою версию произошедшего. Правда, называть свое настоящее имя он категорически отказался, желая сохранить анонимность.

Если верить его рассказу, он пытался помирить поссорившихся ребят, а вот как они угодили в больницу после его миротворческой миссии - загадка.

- Я не знаю как начался конфликт, но когда я приехал Ыйман уже был побитый, из носа текла кровь, синяк под глазом, одежда была грязная, но он все время пытался ударить моего братишку, - говорит мужчина.

Несмотря на свои травмы, 9-летний Ыйман, якобы, не только пытался ударить ровесника, но и взрослого сына чиновника.

- Он все время матерился, обзывал меня, - жалуется мужчина.

А вот второго брата, Акыла, сын чиновника ударил по уху и сам это подтвердил.

- Не ударил. Если бы я его ударил, то там бы и взрослому было плохо. Я его задел, и Акыл после этого со мной разговаривал и слышал меня, - уточняет мужчина.

В ГУВД Бишкека VB.KG рассказали, что мужчина был задержан 29 июня, на следующий день суд избрал меру пресечения в виде ареста на 10 дней. Их он проведет в СИЗО-1.

- Дело было переквалифицировано со статьи "побои" кодекса о проступках, на статью уголовного кодекса "Хулиганство", - прокомментировали в ГУВД Бишкека.

Действительно ли родители задержанного написали заявление на детей и женщину в ГУВД Бишкека уточняют.