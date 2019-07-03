Торага ЖК Джумабеков: Критикуют депутатов за то, что они хорошо работают

Сегодня, 3 июля, в Жогорку Кенеше проходит итоговая пресс-конференция торага парламента Дастанбека Джумабекова.

Он сообщил, что за время V сессии этого созыва было проведено 66 пленарных заседаний, принято 102 закона, 539 постановлений, проведено свыше 500 парламентских слушаний, круглых столов и прочего. Также рассмотрены 20 тысяч 565 обращений граждан, проведены 2938 встреч с избирателями.

Журналисты задали вопрос, если депутаты плодотворно работают, то почему общественность так часто критикует их?

- Это хорошо, значит, что депутаты действительно работают. Если бы не работали, то не критиковали бы. Жогорку Кенеш принимает хорошие законы, - ответил спикер.

Спикер также озвучил свое мнение по поводу общественной инициативы о сокращении числа народных избранников.

- Этот вопрос решается народом согласно закону. Я считаю, что в парламенте должны работать 120 депутатов. Если сократить до 35, как предлагалось, то они станут своего рода президентами. И снова будет критика общества, - высказался Дастанбек Джумабеков.