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В работе WhatsApp и Instagram произошел серьезный сбой

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- Бакыт Стамов
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В популярном мессенджере WhatsApp и приложении Instagram произошел серьезный сбой. Пользователи по всему миру не могут обмениваться медиафайлами. Смартфоны попросту не принимают входящие файлы. Проблема также коснулась и кыргызстанцев. Об этом сообщают мировые СМИ.

Пользователи также отмечают "баги" в приложениях Instagram и Facebook. В популярном мессенджере пользователи не могут принять медиафайлы: фотографии и видео остаются висеть в ленте в формате размытого превью.

Что касается Instagram, то любители приложения не могут загрузить на свои страницы новые фото, видео. Помимо этого недоступны "сторис".

Руководство Facebook, которому принадлежат все три приложения, дало пояснение СМИ, что уже начали работать над проблемой.


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URL: https://www.vb.kg/379577
Теги:
Facebook, Интернет, социальные сети, сотовая связь, смартфоны
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