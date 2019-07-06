Суд в Казахстане вынес решение о депортации журналиста из Кыргызстана

Суд в столице Казахстана вынес постановление о депортации корреспондента Настоящего Времени Жазгуль Эгембердиевой с запретом на въезд в страну в течение пяти лет, сославшись на нарушение журналистом миграционного законодательства.Об этом сообщает издание "Настоящее Время"

По данным СМИ, 5 июля суд в Нур-Султане обязал гражданку Кыргызстана Жазгуль Эгембердиеву покинуть Казахстан в течение 10 дней. Власти страны утверждают, что она не уведомила миграционную службу о том, что находится в Казахстане более 30 дней.

Менеджмент Настоящего Времени выясняет обстоятельства дела.

Эгембердиева прибыла в Казахстане 3 мая для освещения избирательной кампании в преддверии внеочередных президентских выборов, которые прошли 9 июня.

Жазгуль собиралась освещать новые антиправительственные протесты в Нур-Султане 6 июля.

Накануне президентских выборов в Казахстане семи журналистам – из Чехии, России и Кыргызстана – сотрудникам медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода отказали в аккредитации. В день выборов два журналиста казахской службы Радио Свобода и репортеры других СМИ были ненадолго задержаны при освещении антиправительственных протестов.