В ДТП с участием сына депутата ЖК возросло числе жертв

Число пострадавших в результате ДТП, которое произошло в ночь на 7 июля, возросло до четырех. Об этом VB.KG сообщили в Минздраве.

По данным медиков, сегодня ночью в реанимации скончался еще один пострадавший в аварии. С момента ДТП он находился в крайне тяжелом состоянии.

Напомним, столкновение внедорожника марки BMW и Lexus произошло 7 июля вблизи города Чолпон-Ата. В результате столкновения на месте скончались два человека, еще один умер в больнице в этот же день. Четвертый пассажир 1995 года рождения умер сегодня.

Отметим, автомобиль марки BMW зарегестрирован на депутата Бишкекского городского кенеша Темирлана Токобекова, который является сыном депутата Жогорку Кенеша Алиярбека Абжалиева. Однако, по данным милиции, в момент аварии за рулем находился не Токобеков, а другой человек.