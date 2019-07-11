За 6 месяцев спасатели МЧС вызволили 70 человек из покорёженных в ДТП машин

За 6 месяцев 2019 года спасатели МЧС КР спасли 173 человека при различных ситуациях. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, 70 человек спасатели вызволили из машин, попавших в ДТП, 46 людей вытащили из охваченных пожаром помещений, спасены 57 граждан, попавших в экстремальные ситуации (катастрофы, аварии, стихийные бедствия и другие).

Всего за указанный период сотрудники МЧС осуществили 1039 выездов на различные происшествия и ЧС, оказали 2945 консультаций гражданам, попавшим в безвыходное положение, 244-м людям помогли открыть двери заблокированных помещений.