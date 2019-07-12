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ГНС пресекла незаконный ввоз в КР 40 тонн труб и 42 тонн макулатуры

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- ВБ
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Сотрудники Государственной налоговой службы на временном пункте транспортного контроля и учета товаров близ контрольно-пропускного пункта "Ак-Тилек автодорожный", расположенного на кыргызско-казахстанском участке государственной границы, пресекли незаконный ввоз труб и макулатуры. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

В частности, задержаны машины, перевозившие 40 тонн труб (НКВ), а также 22 тонны макулатуры. У импортеров отсутствовала справка налогового органа о налоговой регистрации на ввоз товара.

Материалы нарушений переданы в мобильную группу в лице ГСБЭП для проведения дальнейших мероприятий согласно законодательству.


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URL: https://www.vb.kg/379866
Теги:
ГНС, граница, контрабанда, ГСБЭП, Кыргызстан
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