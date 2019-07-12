ГНС пресекла незаконный ввоз в КР 40 тонн труб и 42 тонн макулатуры

Сотрудники Государственной налоговой службы на временном пункте транспортного контроля и учета товаров близ контрольно-пропускного пункта "Ак-Тилек автодорожный", расположенного на кыргызско-казахстанском участке государственной границы, пресекли незаконный ввоз труб и макулатуры. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

В частности, задержаны машины, перевозившие 40 тонн труб (НКВ), а также 22 тонны макулатуры. У импортеров отсутствовала справка налогового органа о налоговой регистрации на ввоз товара.

Материалы нарушений переданы в мобильную группу в лице ГСБЭП для проведения дальнейших мероприятий согласно законодательству.