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С 1 октября тарифы на питьевую воду для бишкекчан поднимут до 8, 10 сомов

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- Оксана Гут
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С 1 октября 2019 года тарифы на услуги по водоснабжению и водоотведению в Бишкеке будут повышены. Соответствующее постановление Бишкекского горкенеша опубликован на его официальном сайте. Правда, пока без даты и подписей.

Документ гласит, "признать утратившим силу постановление Бишкекского городского кенеша "Об утверждении тарифов на услуги по водоснабжению и водоотведению (канализации) в городе Бишкек" от 29 июня 2015 года № 146". Согласно которому, напомним, 1 куб.м питьевой воды для населения, у которого установлены водомеры, стоит 5,38 сомов. Водоотведение (канализация) - прием и очистка сточных вод – 1,20 сомов за 1 куб.м.

Новые тарифы предлагают установить в размере 8,10 сомов и 2,30 сомов соответственно.

Мэрия столицы, подавшая такое предложение, объясняет необходимость повышения тарифов на воду и канализационные стоки тем, что эксплуатация водопроводно-канализационного хозяйства города требует больших финансовых затрат, а действующие тарифы не покрывают их.

- В настоящее время единственное в городе предприятие, занимающееся добычей, транспортировкой и подачей питьевой воды потребителям, а также приемом и очисткой сточных вод от потребителей города Бишкек ПЭУ "Бишкекводоканал", находится в крайне тяжелом финансовом положении, - отмечено в справке-обоснования.

В частности, в муниципалитете посчитали, что "Бишкекводоканал" ежегодно несет убытки свыше 80 млн. сомов. Денег хватает лишь на ремонт 30 % основного фонда, в связи с чем растет количество заявок на устранение аварий различного типа (порядка 15000 обращений в год). Кроме того, нерентабельность предприятия провоцирует отток квалифицированных кадров, несвоевременную выплату зарплаты работникам, задержку оплаты налогов и отчислений в Социальный Фонд КР, задолженности перед поставщиками материалов и оборудования.

- Отсутствие средств на развитие, модернизацию водопроводно-канализационного хозяйства и иные негативные последствия, связанные с тяжелым финансовым положением ПЭУ "Бишкекводоканала", могут привести к срыву водоснабжения и водоотведения города Бишкек, а также к ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки, - резюмируют в мэрии.

Как сообщили VB.KG в пресс-службе Бишкекского горкенеша, документы опубликованы на сайте для ознакомления горожан. За полтора месяца, пока местные депутаты находятся в отпуске, граждане, общественные фонды и все заинтересованные лица могут высказать свое мнение, подать рекомендации и предложения.

В сентябре предложение мэрии будет рассмотрено на комиссиях, а после вынесено на заседание палаты.


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URL: https://www.vb.kg/379891
Теги:
Азиз Суракматов, Бишкекводоканал, Бишкекский горкенеш, мэрия, вода, водоснабжение, тарифы, Бишкек, Кыргызстан, мэр
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Комментарии
Гражданин
15.07.2019, 15:44

Где экономическое обоснование? Дайте в цифрах, а то общими словами типа так надо не убедительно

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