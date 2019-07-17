Поисковики нашли в Канте захоронение умерших от ран в 1941-1945 годах

Представители поискового движения Кыргызстана "Наша Победа-Биздин Жениш" провели расследование и выяснили, что во время войны два офицера, умершие от ран в эвакогоспитале 4433 поселка Кант, были захоронены на старом кладбище села Люксембург у реки Чупра, а в 1974 года их останки в саркофагах были торжественно перезахоронены в парк Победы под основание памятника. Но в 2005 году там же был установлен новый памятник "Солдатенок" и что стало с останками воинов – неизвестно.

Представители Поискового движения Кыргызстана "Наша Победа-Биздин Жениш" просят откликнуться архитекторов, строителей памятника "Солдатенок" в парке Победы Канта в 2005 года, чтобы рассеять самые страшные предположения, что во время строительства саркофаги с останками двух офицеров, умерших от ран, и перезахороненных со старого кладбища села Люксембург 9 мая 1974 года, раздавлены и утрачены. А может их заметили, промолчали и выбросили? Возможно они там и лежат, и в этом нужна помощь саперов.

Долгие годы у поисковиков были лишь предположения и воспоминания санитарки фрунзенского госпиталя, которая рассказала что в городе Кант были госпитали и умершие. Поисковики не раз разговаривали с архитекторами города на этом самом месте - у памятника в парке Победы в Канте, проводили опрос населения, но никаких зацепок найти не получилось.

В этом году проводится акция "Сохраним памятники Победы-Кыргызстан!" " по проверке мест захоронения воинов умерших от ран в госпиталях, а также исследования состояния мемориальных памятников, посвященных памяти кыргызстанцев – участников Великой Отечественной войны. Кроме этого, также проходит опрос населения и просматриваются документы. При разговоре с руководителем общественной организации "Чайка" г. Кант Людмилой Жуковой неожиданно выяснилось, что появились кое-какие зацепки.

Кантовчанин Борис Корнеев рассказал по телефону, что в детстве все мероприятия на 9 мая проводились на старом кладбище села Люксембург, а потом все линейки переместились в парк Победы в г Кант. Поисковики сразу же выехали на место: Борис Корнеев уверено провел приехавших на то самое место, где когда-то был памятник бойцам. Рядом река Чупра заросла зеленой тиной, старое кладбище заброшено.

В Канте поисковики побывали у дома, где располагался госпиталь, затем посетили госрегистр, мэрию. Созвонились с исполняющим обязанности военкома Иссыкатинского района. Настоящая сенсация ждала поисковиков в Чуйском областном государственном архиве, где сотрудница, даже не дослушав историю, сразу вынесла целую папку фотографий с перезахоронения:

- К сожалению, сотрудники не сделали описания события, и у нас только фото .Здесь виден памятник без фамилий на кладбище в Люксембурге, и потом машина с двумя саркофагами на борту, и еще момент перезахоронения. Мы выставляем фото к 9 мая почти каждый год, - пояснила она.

Борис Корнеев и поисковики сразу увидели на фото то самое место у Чупры. А архивисты вспомнили, что еще было постановление о перезахоронении, которое они пообещали поискать. Но вот дату назвать никто не смог. В тот же день исторические фото разместили в фейсбуке – и на следующий день откликнулись сотрудники Чуйской администрации, и районной газеты "Знамя Победы". Они отыскали номер газеты за 14 мая 1974 года, где на первой полосе рассказывается о церемонии перезахоронения.

В тот же день архивисты обнаружили решение Исполкома Кантского районного Совета депутатов трудящихся "о перезахоронении останков советских воинов, умерших в госпитале во время Великой Отечественной войны". В нем говорилось, что "в связи с тем, что кладбище в с. Люксембург закрыто, 9 мая 1974 года произвести перезахоронение останков в парк культуры и отдыха в поселке Кант. И внимание! "Урны с прахом воинов установить под надгробную плиту памятника павшим воинам кантовчанам в годы Великой Отечественной войны". И указываются члены комиссии. Грязнов АА. Запредседателя райоисполкома,председатель комиссии. Зав отделом агитации и пропаганды Кантского РК КП Киргизии, председатель районного ДОСААФ Цуприк, военный комиссар района Звинчуков А. М, Начальник Кантского комбината коммунальных предприятий, главврач санэпидстанции, начальник отдела внутренник дел района Ш.Хасанов, Председатель исполкома кантского поссовета Чопенко В.Л. Начальник политотдела в-ч 23565 Комаров З.М."

Тот факт, что решение было выполнено, мы видим на архивных фото и в газете.

Но в 2005 году на месте памятника и захоронения двух воинов, умерших от ран, устанавливается памятник "Солдатенок". И на нем не вписываются имена перезахороненных и даже нет упоминания о том, что именно здесь покоятся останки воинов. Будто и не было их. Ничего, ни единой строчки.

- Памятник установлен на том же месте, что и предыдущий, а что стало с саркофагами, с останками? Как понять - строители ставили новый фундамент, или посадили все на старый? Они не могли не натолкнуться на саркофаги, не могли не заметить, если передвигали или ломали фундамент. А если вскрывали и ставили свой, то увидели и промолчали? Или их попросили молчать? Мы теряемся в догадках. Из мэрии г. Канта мы получили письмо о том, что к возведению памятника в 2005 году они не имели никакого отношения. Странно, но проектные документы должны быть переданы в мэрию, это же муниципальный объект. И если не они строили, то кто? – задались вопросом поисковики.

Надо отметить, что многие скептически отнеслись к поискам, мол слушаете какие-то росказни: какой то мальчик в детстве услышал, а там может никого и нет. Но Борис Корнеев оказался человеком настойчивым и неравнодушным, он опросил своих знакомых. И оказалось что те, кто учился в школе № 3 помнят эти события 1974 года. Кто-то стоял в почетном карауле, а кто-то читал стихи Рождественского "Помните ! Через века, через года помните" . И получилось что пионеры 70-х оказались людьми неравнодушными. Будем надеяться, что строители и архитекторы откликнуться и захотят пролить свет на эту историю.

Чтобы разобраться до конца, помимо самих документов, которые должны храниться в архивах, нужно получить разрешение на земельные работы, и привлечь военных саперов, которые есть только в инженерном управлении ГШ ВС. Надо найти строителей, авторов проекта, скульптора, чтобы они также участвовали в этих работах, помогли сориентироваться. Может быть останки так и лежат под какой то плитой?

Тем временем поисковикам удалось установить имена 2-х офицеров, местом захоронения которых значиться "кладбище Люксембург р.п Кант". И умерли они в госпитале 4433. Оба до сих пор считаются пропавшими без вести. Пока неясно по какой причине после захоронения офицеры Советской армии оказались безымянными. В сетях начался поиск родных воинов.

Сверка госпитальных документов помогла заполнить белое пятно беспамятства. В ходе поиска также выяснено, что во время войны еще двое солдат умерли от ран в госпитале и похоронены в селе Гавриловка Сокулукского района. Пока их место захоронения не установлено. И кто об этом помнит? Кто у нас в государстве отвечает за паспортизацию воинских захоронений на территории Кыргызстана? И той войны и всех последующих?

Были похоронены на кладбище с. Люксембург – перезахоронены в г. Кант:

1. Лейтенант БУЛАТ Петр Никифорович, 1905 гр. командир взвода 789 артполка 251 стрелковой.дивизии. По ОБД Мемориал на него 3 документа – пропал без вести. В армии с 1939 года. С фронта ждала - жена Булат Ольга Николаевна - г. Днепропетровск, улица Мопра 42-3. Умер в госпитале 4433 -28 октября 1941 года и был похоронен в р.п. Кант, Люксембург.

2. Капитан ЗАВАРЗИН Михаил Лаврентьевич - помошник начальника 1 отделения штаба 186 стрелковой дивизии. В армии с 1929 года. Уроженец Курской области, Курского района. Жена Тамара Михайловна Заварзина. Проживала в Покрово-Парфинском районе. Умер в госпитале 4433 – первично захоронен на кладбще с.Люксембург.

Сколько госпиталей было в Киргизской ССР?

Имена офицеров поисковики установили по госпитальным спискам. И кыргызские поисковики обращаются к кыргызстанцам с просьбой о помощи:

В общем доступе, к сожалению мы можем найти не весь перечень дислокации госпиталей, которые были расположены на территории Киргизской ССР. Чтобы помочь семьям умерших бойцов установить место захоронения, нам нужно собрать воспоминания, фотографии, человеческие истории о работе госпиталей в нашей стране. Это очень серьезное дело. Вспомнить, сфотографировать здание, место где располагался госпиталь, вспомнить рассказы пожилых людей о том где проводились захоронения умерших от ран бойцов.

Почему мы просим об этом наших сограждан? Потому что только так мы надеемся восстановить списки раненных, проходивших лечение в эвакогоспиталях на территории Киргизской ССР. Мы давно пытаемся восстановить имена раненых, умерших и захороненных на курорте Иссык-Ата. Есть предположение, что солдаты были направлены туда из Фрунзенских госпиталей, но это только предположение. И только первичный опрос показывает, что, например, в селе Красная Речка тоже был госпиталь, может быть оттуда были направлены солдатики, а может и из другого госпиталя и села. Без народной помощи и сверки мы не сможем восстановить истину. Всем миром это можно сделать. Никто же не знал, что и в Гавриловке были могилы солдат, значится захоронение и в Калининском. А сколько лет в Канте не верили, что там есть захоронения? Сколько было свидетелей и участников того захоронения.

Сегодня публикуем списки сел и госпиталей Фрунзенской области (по старому), Чуйской области. Возможно, вы сможете установить и другие населенные пункты, Там где были госпитали нужно установить мемориальные таблички, и может имена умерших, если мы не найдем их мест захоронения, а они значатся в архиве. Все это войдет в общий банк данных.

Краснооктябрьский

Эвакуационный госпиталь 1142 - 29.10.41 по 22 04.1942

ЭГ 4435 – 01.10.1941 -01.03.1942 г

Новотроицкий

ЭГ -1142 располагалось 29.10.41 - 11.04.42

ЭГ - 4435 располагалось 01.10-41-01.03.1942

ЭГ - 4436 располагалось с 01.05.1942

Калининское

ЭГ-3474 - 15.11.41-28.04.42

ЭГ-4439 - 17.10.41-01.04.43

Кагановическое

ЭГ-4436 -17.10.41-01.04.42

Красная Речка

ЭГ 4434 - 01.10.1941-01.04.42

Токмок

ЭГ-1192 - 08.11.41-13.03.42

Воронцовка

ЭГ-4109 - 01.09.41-14.11.44

Очень важно, что к поисковикам подключились сотрудники Чуйского областного архива. Заключили соглашение о сотрудничестве. Поисковики просят сдавать в архивы документы о Великой Отечественной войны, архивные фотографии, связанные с 1941-1946 годами и другими периодами истории. Ваши госпитальные истории и предположения вы можете рассказать по телефону, отправить по вотсапу 0555-923-603, или по электронной почте ptahasvet@mail.ru