ГАООС и ЛХ: Одной из причин загрязнения Иссык-Куля являются моторные лодки

Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве КР (ГАООС и ЛХ) намерено запретить использование моторных лодок на озере Иссык-Куль. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным госагенства, одним из главных причин загрязнения воды является моторный транспорт.

"Если инициатива ГАООС и ЛХ будет реализована, то это положительно скажется на качестве воды. В целях реализации определения качества воды сотрудники ГАООС и ЛХ трижды в год берет пробы воды озера Иссык-Куль на анализы - до начала сезона, во время сезона и после завершение сезона. Для этого ГАООС и ЛХ владеет несколькими современными лабораториями, которые соответствуют международным стандартам. Так что сейчас нет поводов для беспокойства. Качество воды на озере Иссык-Куль в пределах допустимой нормы и соответствует утвержденным всем нормам и требованиям", - говорится в сообщении госоргана.