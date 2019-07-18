Кыргызстанцы стали финалистами Конкурса молодых международников СНГ.

В Москве состоялся Форум финалистов Конкурса молодых международников СНГ имени А. А. Громыко. Участники из 10 стран СНГ, включая Кыргызстан, в течение трех дней, 13-16 июля, встречались с известными российскими государственными и общественными деятелями, посетили Институт Европы РАН и МИД России, представили "карту будущего" евразийской интеграции в Совете Федерации.

Такой конкурс проводится второй раз, и впервые, в 2018 году, организовывался лишь для молодых специалистов Союзного государства – России и Беларуси. Однако данный опыт был признан успешным, а его уровень в 2019-м решили поднять до СНГ. Конкурс получил имя Андрея Андреевича Громыко, выдающегося советского дипломата и государственного деятеля (в 1957-1985 годах – министр иностранных дел СССР, в 1985-1988-м – председатель Президиума Верховного Совета СССР).

Организаторами выступили, том числе, Ассоциация внешнеполитических исследований имени А. Громыко, Интеграционный клуб при председателе Совета Федерации, МИД России. Проект реализован на средства, предоставленные Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества государств СНГ.

В конкурсе приняли участие 160 молодых исследователей и аналитиков из стран Содружества. Заявки поступили из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана, Украины. По словам заместителя председателя Совета Федерации РФ Ильяса Умаханова, который принял участие в подведении итогов, эта инициатива предоставила хорошую возможность будущим дипломатам и молодым ученым заявить о себе.

"Я глубоко убежден, что во имя интеграции, во имя братства и дружбы наших народов любые научные изыскания, творческие изыскания получат всяческую поддержку в Российской Федерации, в Совете Федерации и в Содружестве независимых государств", - заявил сенатор.

А другой участник форума, статс-секретарь – заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Григорий Карасин подчеркнул, что в условиях усилившихся информационных манипуляций, попыток разобщить союзников на евразийском пространстве возрастает ценность так называемой позитивной мягкой силы. По его словам, важно задействовать во внешнеполитических процессах отечественные некоммерческие организации, в том числе, молодежные.

"Таким образом, мы противопоставляем нашим оппонентам позитивную объединяющую повестку на пространстве СНГ и ЕАЭС", - убежден Григорий Карасин, добавив, что МИД России окажет поддержку в организации и проведении аналогичного конкурса в 2020 году.