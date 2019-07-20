Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Кыргызстанка в России попыталась продать дочь.

135  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Прокуратура Восточного административного округа Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 24-летней уроженки Кыргызской Республики. Она обвиняется в совершении преступления по статье УК РФ "Торговля людьми, то есть купля-продажа человека, в отношении несовершеннолетнего, находившегося заведомо в беспомощном состоянии".

Как сообщили в прокуратуре Москвы, эта женщина, проживая в городе Альметьевске Республики Татарстан, вела, по версии следствия, асоциальный образ жизни, вступала в беспорядочные связи. И, будучи уже матерью двухлетнего мальчика, находясь в состоянии беременности, ввиду сложного для себя материального положения решила в 2017 году продать планируемую к рождению девочку. Для чего и разместила в социальной сети соответствующее объявление.

В ответ желающие приобрести ребёнка и действующие в рамках оперативного эксперимента лица согласились обеспечить переезд женщины в Москву, дальнейшее ее проживание в столице, а также оказать содействие в организации родов, оформлении необходимых документов и затем передать денежное вознаграждение в обмен на ребенка.

Однако незадолго до родов кыргызстанка, решив самостоятельно воспитывать малышку, перестала выходить на связь с потенциальными покупателями. Но спустя полтора года, ожидая рождения очередного ребёнка, в январе 2019 года вновь разместила в социальной сети публикацию о поиске приемных родителей для него. И вступила в переговоры по его продаже за один миллион рублей с лицом, которое выступило в роли "покупателя", а фактически действовало в рамках оперативно-розыскного мероприятия "оперативный эксперимент". Под контролем оперативников между ними была достигнута договоренность и женщина приехала в Москву.

Родив в феврале 2019 года родов в одной из столичных больниц девочку, она вместе с ней проживала до момента сделки в снятой для них квартире в Москве Месяц спустя написала расписку о том, что в будущем не станет чинить препятствий новым родителям в воспитании ребенка. И, передав его им, получила оговоренную сумму, после чего была задержана.

В настоящее время, по информации столичной прокуратуры, трое малолетних детей обвиняемой находятся на воспитании бабушки, их здоровью ничего не угрожает. А бабушка дала третьему ребенку имя следователя, осуществлявшей предварительное расследование по делу.

Обвиняемая содержится под стражей. Уголовное дело в отношении нее направлено в Преображенский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/380080
Теги:
торговля, задержание, миграция, новорожденный, Россия, Москва, Кыргызстан, МВД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  