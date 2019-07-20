Кыргызстанка в России попыталась продать дочь.

Прокуратура Восточного административного округа Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 24-летней уроженки Кыргызской Республики. Она обвиняется в совершении преступления по статье УК РФ "Торговля людьми, то есть купля-продажа человека, в отношении несовершеннолетнего, находившегося заведомо в беспомощном состоянии".

Как сообщили в прокуратуре Москвы, эта женщина, проживая в городе Альметьевске Республики Татарстан, вела, по версии следствия, асоциальный образ жизни, вступала в беспорядочные связи. И, будучи уже матерью двухлетнего мальчика, находясь в состоянии беременности, ввиду сложного для себя материального положения решила в 2017 году продать планируемую к рождению девочку. Для чего и разместила в социальной сети соответствующее объявление.

В ответ желающие приобрести ребёнка и действующие в рамках оперативного эксперимента лица согласились обеспечить переезд женщины в Москву, дальнейшее ее проживание в столице, а также оказать содействие в организации родов, оформлении необходимых документов и затем передать денежное вознаграждение в обмен на ребенка.

Однако незадолго до родов кыргызстанка, решив самостоятельно воспитывать малышку, перестала выходить на связь с потенциальными покупателями. Но спустя полтора года, ожидая рождения очередного ребёнка, в январе 2019 года вновь разместила в социальной сети публикацию о поиске приемных родителей для него. И вступила в переговоры по его продаже за один миллион рублей с лицом, которое выступило в роли "покупателя", а фактически действовало в рамках оперативно-розыскного мероприятия "оперативный эксперимент". Под контролем оперативников между ними была достигнута договоренность и женщина приехала в Москву.

Родив в феврале 2019 года родов в одной из столичных больниц девочку, она вместе с ней проживала до момента сделки в снятой для них квартире в Москве Месяц спустя написала расписку о том, что в будущем не станет чинить препятствий новым родителям в воспитании ребенка. И, передав его им, получила оговоренную сумму, после чего была задержана.

В настоящее время, по информации столичной прокуратуры, трое малолетних детей обвиняемой находятся на воспитании бабушки, их здоровью ничего не угрожает. А бабушка дала третьему ребенку имя следователя, осуществлявшей предварительное расследование по делу.

Обвиняемая содержится под стражей. Уголовное дело в отношении нее направлено в Преображенский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.