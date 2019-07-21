Кыргызстан вместе со странами ОДКБ начнет радиоэлектронную борьбу.

Противодействие современным вызовам и угрозам стало главной темой заседания Постоянного совета Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которое состоялось в Москве. Оно прошло под руководством Амана Мамбетсеитова, Постоянного и Полномочного представителя в ОДКБ Кыргызской Республики, которая сейчас председательствует в этом международном объединении.

В числе первоочередных задач было обсуждено создание при Совете министров обороны (СМО) Организации рабочей группы по вопросам радиоэлектронной борьбы. Ее появление, как отмечалось, необходимо для консолидации усилий по реализации потенциала органов военного управления, профильных учебно-методических, научно-исследовательских организаций, предприятий промышленности, других государственных и общественных организаций государств-партнеров.

Актуальность данного вопроса обусловлена опытом последних вооруженных конфликтов, характеризующихся массированным применением радиоэлектронных средств и средств радиоэлектронного поражения, в том числе с учетом особенностей применения сил и средств радиоэлектронной борьбы в Сирийской Арабской Республике. На заседании ПС рассмотрен проект соответствующего решения СМО, который теперь будет направлен на внутригосударственное согласование.

Та же процедура ожидает и ряд других важных документов, обсужденных участниками Постоянного совета. В их числе - проект Заявления министров иностранных дел стран ОДКБ об усилиях по стабилизации обстановки на Ближнем Востоке и в Северной Африке и проект Совместного заявления при принятии проекта резолюции Третьего комитета 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН о борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимостью.

ОДКБ - региональная международная организация, начало которой было положено подписанием 15 мая 1992 года в Ташкенте Договора о коллективной безопасности. На московской сессии ДКБ 14 мая 2002 года было принято решение о преобразовании ДКБ в Организацию Договора о коллективной безопасности. В дальнейшем Азербайджан, Грузия и Узбекистан отказались от продления договора. В настоящий момент членами ОДКБ являются стоявшие у истоков его создания Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

Постоянный Совет ОДКБ - структура, которая занимается вопросам

и координации взаимодействия государств-партнеров в реализации решений, принимаемых органами Организации в период между сессиями Совета. Состоит из Постоянных и Полномочных представителей, назначаемых этими странами.