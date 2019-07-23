В Москве обсудили вопрос с грантовыми местами в ВУЗы РФ для детей мигрантов

Министр образования и науки КР Гульмира Кудайбердиева встретилась с кыргызской диаспорой в Москве. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На встрече поднимались вопросы организации адаптационных курсов подготовки детей мигрантов к поступлению в школу, выделения грантовых мест для поступления в российские вузы, создание дополнительных траектории обучения в вузах Кыргызстана и ряд других вопросов.

Министр отметила, что разработаны и успешно используются электронные курсы для детей с 1 по 9 класс IBilim и BilumBulagy и предложила направить электронные носители самостоятельного обучения детей кыргызскому и русскому языкам.

Также на встрече обсуждалась возможность обучения профессиям на краткосрочных курсах, которые были организованы МОН на базе профессиональных лицеев.