Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

В Москве обсудили вопрос с грантовыми местами в ВУЗы РФ для детей мигрантов

111  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Министр образования и науки КР Гульмира Кудайбердиева встретилась с кыргызской диаспорой в Москве. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На встрече поднимались вопросы организации адаптационных курсов подготовки детей мигрантов к поступлению в школу, выделения грантовых мест для поступления в российские вузы, создание дополнительных траектории обучения в вузах Кыргызстана и ряд других вопросов.

Министр отметила, что разработаны и успешно используются электронные курсы для детей с 1 по 9 класс IBilim и BilumBulagy и предложила направить электронные носители самостоятельного обучения детей кыргызскому и русскому языкам.

Также на встрече обсуждалась возможность обучения профессиям на краткосрочных курсах, которые были организованы МОН на базе профессиональных лицеев.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/380126
Теги:
вуз, Россия, трудовая миграция, школа, Москва, Кыргызстан, Гульмира Кудайбердиева, Министерство образования
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  