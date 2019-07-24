Борцы из КР победили на турнире по боксу в российском Избербаше

В Избербаше (город в Дагестане) 20 июля завершился Всероссийский турнир по боксу памяти Хаджимурада Гамзаева. За призовые места в этом турнире класса А состязались свыше 130 мастеров кожаной перчатки из Азербайджана, Греции, Китая, Кыргызстана, России и Украины.

На торжественной церемонии открытия участников и гостей турнира поприветствовал статс-секретарь – заместитель министра по физической культуре и спорту РД, олимпийский чемпион по боксу Гайдарбек Гайдарбеков. Он отметил, что турнир памяти Хаджимурада Гамзаева, которого называют генералом дагестанского бокса, имеет славную историю. На этих соревнованиях в свое время начинали карьеру многие боксеры, ставшие впоследствии большими мастерами. Турнир и сейчас пользуется особой популярностью

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Наибольшее количество медалей завоевала оказалась дагестанская команда, включавшая более свыше 60 спортсменов. Но и кыргызстанцы достойно представили свою республику. Наград высшей пробы в своих весовых категориях удостоилисьТуркбай уулу Мирлан (до 49 кг) и Азат Усеналиев (до 52 кг). Омурбек Малабеков (до 60 кг) и Темирлан Осмонов (до 64 кг) завоевали серебро.

Напомним, что их соотечественник Кадырбек уулу Арген также успешно выступил на проходившем в те же дни Нур-Султане VII международном турнире на кубок президента Казахстана по боксу. Кыргызстанец завоевал здесь третье место.