В Бишкеке 2-летняя девочка выпала из окна 4-го этажа. Она в реанимации

Накануне, 23 июля, примерно в 18:50 в службу "102" ГУВД Бишкека поступило сообщение из 3-й детской городской больницы о том, что к ним поступил ребёнок с телесными повреждениями.

Как сообщает пресс-служба столичного ГУВД, на место выехала следственно-оперативная группа УВД Ленинского района столицы и выяснила, что девочка С.А. 2017 года рождения выпала из окна квартиры, расположенной на 4 этаже многоэтажного дома по улице Гагарина.

Данный факт зарегистрирован в ЕРПП УВД Ленинского района Бишкека. Ведутся все необходимые следственно-оперативные действия для выяснения причин произошедшего.

Как сообщили VB.KG в пресс-службе Минздрава КР, девочка находится в реанимации, но она в сознании. Ее состояние врачи оценивают, как средне стабильное. У ребенка ушиб головного мозга и перелом ноги. Малышка получает все необходимое лечение. Сегодня ей сделают МРТ и дальнейшее лечение определит консилиум.