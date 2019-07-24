Ташиев о конфликте на границе: Мы не можем уступить и метра нашей земли!

Экс-депутат Камчыбек Ташиев убежден, что причиной сегодняшнего конфликта в Баткенской области на границе является прежнее соглашение между Кыргызстаном и Таджикистаном. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

По его словам, согласно тому соглашению, таджикской стороне позволялось пользоваться кыргызстанской дорогой.

"Более того, им разрешалось укладывать асфальт на нашу дорогу, что противоречит интересам Кыргызстана. И когда они стали асфальтировать нашу дорогу, то и вырвали наш указательный знак "Ак-Сай", что и стало причиной сегодняшнего конфликта", - написал Ташиев.

Политик также обратился к президенту и руководителям соответствующих госорганов

"Мы не можем уступить и метра нашей земли! Где ваш патриотизм руководители? Если не можете решить этот вопрос, то освобождайте свои места! Мы сами решим эту проблему, надо будет и жизни отдадим.

Уважаемый президент, примите решительные меры, проведите переговоры на самом высоком дипломатическом уровне! Пора прекратить вовлекать народ и военных в этот конфликт", - добавил он.

Напомним, 22 июля между жителями таджикского анклава Ворух и кыргызского села Ак-Сай вспыхнул конфликт. По данным Государственной пограничной службы КР стычка началась из-за того, что граждане Таджикистана установили указатель с надписью "Ворух" и флаг Таджикистана на месте, где раньше был указатель кыргызского села. Власти Таджикистана придерживаются другой позиции: люди готовились к встречи президента Эмомали Рахмона и повесили флаг, а кыргызстанцы прошли на их территорию и устроили провокацию. В результате конфликта травмы и огнестрельные ранения получили 14 человек, в том числе силовики. Более 10 человек пострадали со стороны Таджикистана, сообщается об одном погибшем жителе Воруха. Последние недели перед конфликтом Кыргызстан и Таджикистан готовились к проведению переговоров глав республик.