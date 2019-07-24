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Ташиев о конфликте на границе: Мы не можем уступить и метра нашей земли!

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- Бакыт Стамов
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Экс-депутат Камчыбек Ташиев убежден, что причиной сегодняшнего конфликта в Баткенской области на границе является прежнее соглашение между Кыргызстаном и Таджикистаном. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

По его словам, согласно тому соглашению, таджикской стороне позволялось пользоваться кыргызстанской дорогой.

"Более того, им разрешалось укладывать асфальт на нашу дорогу, что противоречит интересам Кыргызстана. И когда они стали асфальтировать нашу дорогу, то и вырвали наш указательный знак "Ак-Сай", что и стало причиной сегодняшнего конфликта", - написал Ташиев.

Политик также обратился к президенту и руководителям соответствующих госорганов

"Мы не можем уступить и метра нашей земли! Где ваш патриотизм руководители? Если не можете решить этот вопрос, то освобождайте свои места! Мы сами решим эту проблему, надо будет и жизни отдадим.

Уважаемый президент, примите решительные меры, проведите переговоры на самом высоком дипломатическом уровне! Пора прекратить вовлекать народ и военных в этот конфликт", - добавил он.

Напомним, 22 июля между жителями таджикского анклава Ворух и кыргызского села Ак-Сай вспыхнул конфликт. По данным Государственной пограничной службы КР стычка началась из-за того, что граждане Таджикистана установили указатель с надписью "Ворух" и флаг Таджикистана на месте, где раньше был указатель кыргызского села. Власти Таджикистана придерживаются другой позиции: люди готовились к встречи президента Эмомали Рахмона и повесили флаг, а кыргызстанцы прошли на их территорию и устроили провокацию. В результате конфликта травмы и огнестрельные ранения получили 14 человек, в том числе силовики. Более 10 человек пострадали со стороны Таджикистана, сообщается об одном погибшем жителе Воруха. Последние недели перед конфликтом Кыргызстан и Таджикистан готовились к проведению переговоров глав республик.


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URL: https://www.vb.kg/380176
Теги:
граница, Таджикистан, Кыргызстан, Камчыбек Ташиев
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Комментарии
231
24.07.2019, 13:33

не люблю людей, которые только и умеют разбрасываться громкими словами как АША

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Жалоба модератору
Орозбек
24.07.2019, 13:33

Акробат лучше бы ты заткнулся и без тебя члены правительство и Президент решат этот вопрос. В скором времени ожидается встреча двух глав государств.  

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Вб
24.07.2019, 13:43

Даже сантиметр нельзя отдавать.

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Жалоба модератору
Симба
24.07.2019, 13:47

Проснулся. А где был раньше? В прошлом году, в этом году произошло столько провокаций, и он все время молчал. А сейчас разволновался. Почему ничего не говорит о Раззакове? Или это его друг? Ведь есть доказательства, что Раззаков получает деньги от соседей. Поэтому до сих пор ничего не сделано. Чиновникам выгодна эта ситуация, потому что соседи им ДАЮТ ДЕНЬГИ, чтобы поддерживать такую ситуацию.

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Жалоба модератору
Бек
24.07.2019, 14:24

Как тяжело собоаться посидеть поговорить,сделать выводы решить и поставить. Сетку забор хоть,, за ето ведь люди гибнут защищяяя нашу землю,, а вам что стоит посидеть поговорить решить,,,

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Жалоба модератору
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