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Синоптики: 30-31 июля в предгорных и горных районах кратковременные дожди

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- Оксана Гут
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Пресс-служба МЧС КР распространила штормовое предупреждение от Кыргызгидромета:

В период с 26 по 29 июля на большей части территории Кыргызстана ожидается сухая погода.

27-29 июля в Чуйской долине в дневные часы температура воздуха повысится до 37-39°, в долинной зоне Баткенской, Ошской, Джалал-Абадской областей до 38-40°.

Прогноз погоды по территории Кыргызской Республики на 25-29 июля

25 июля ночью без осадков, днем в Иссык-Кульской, Нарынской областях и в горных районах Чуйской, Джалал-Абадской областей кратковременные дожди, грозы, по остальной территории без осадков. Ветер западный 4-9 м/с, в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.

26 июля ночью в отдельных районах Иссык-Кульской области кратковременные дожди, грозы, по остальной территории без осадков. 26 июля днем и 27 июля без осадков. Ветер западный 4-9 м/с, 26 июля в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.

28-29 июля без осадков. Ветер западный 2-7 м/с.

Ориентировочный прогноз погоды по территории Кыргызской Республики на 30-31 июля

30-31 июля в предгорных и горных районах кратковременные дожди, грозы, в долинной зоне без осадков. Температура воздуха существенно не изменится.

Прогноз погоды по Иссык-Кульской области на 25-29 июля

25 июля ночью без осадков, днем кратковременные дожди, грозы, по остальной территории без осадков. Ветер западный 4-9 м/с, в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с. Температура воды у северного побережья озера Иссык-Куль сегодня, 24 июля, в 09:00 часов утра составила 22°.

Прогноз пожарной опасности в лесах Кыргызской Республики

В лесах Таласского, Лейлекского, Аксыйского и Токтогульского районов в ближайшие сутки сохранится высокая пожарная опасность.


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URL: https://www.vb.kg/380186
Теги:
Иссык-Кульская область, погода, Кыргызстан, Кыргызгидромет, МЧС
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