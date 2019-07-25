Девочка 6-ти лет "охраняла" на улице женщину, пока та пьяная спала на земле

Как ранее сообщала пресс-служба ГУВД Чуйской области, вчера, 24 июля, на территории Чуйской области начался рейд "Подросток". Он продлится до 1 августа.

Как отметили в ведомстве уже есть первые результаты.

Инспекцией по делам несовершеннолетних ОВД Сокулукского района совместно с отделом защиты семьи и детей, управления социального развития Сокулукского района, а также социальными работниками айыльных аймаков во время проведения оперативно-профилактического мероприятия под кодовым наименованием "Подросток" примерно в 8:00 часов была доставлена в ОВД Сокулукского района девочка азиатской национальности возрастом примерно 5-6 лет. Ее нашли на одной из улиц в селе Сокулук рядом со спящей на земле женщиной, которая, как выяснилось, находилась в нетрезвом состоянии.

Сотрудниками ИДН приглашены психологи "Центра помощи семьи детям", где ребенку оказана квалифицированная психологическая помощь.

В настоящий момент девочка отделом защиты семьи и детей, управлением социального развития Сокулукского района временно определена в одно из детских отделений территориальной больницы Чуйской области. Сейчас выясняются и устанавливаются личности самого ребенка и женщины, а также условия фактического проживания девочки.