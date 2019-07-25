В Бишкеке задержан 19-летний серийный вор. На его счету 9 краж

Сотрудниками службы общественной безопасности УВД Октябрьского района Бишкека задержан подозреваемый в совершении краж. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

15 июля в УВД Октябрьского района Бишкека с письменным заявлением обратился житель столицы Э.Т. о принятии мер в отношении неизвестного лица, который 7 июня, находясь в одном из компьютерных клубов 4-го микрорайона, воспользовавшись тем, что заявитель заснул за компьютером, из кармана брюк тайно похитил портмоне с денежными средствами в сумме 26 тысячи 700 сомов. После чего скрылся в неизвестном направлении.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Октябрьского района Бишкека и начато досудебное производство по статье 200 (кража) УК Кыргызской Республики.

В ходе проведения комплекса поисковых и оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками службы общественной безопасности третьего отдела городской милиции УВД Октябрьского района Бишкека был задержан подозреваемый К.Д. 2000 года рождения. В порядке статьи 98 УПК Кыргызской Республики он водворен ИВС ГУВД столицы.

На данный момент в отношении подозреваемого К.Д. Октябрьском районным судом избрана мера пресечения арест с содержанием под стражей в СИЗО №1 Бишкека сроком на два месяца.

В ходе проведения дальнейших специальных следственных действий при участии подозреваемого К.Д. выявлена его причастность к другим 8-ми преступлениям, среди которых кражи велосипедов. Также установлены места сбыта краденного.

- Внимание! Граждане, пострадавшие от преступных действий злоумышленника или владеющих какой-либо информацией, просим вас сообщить по следующим номерам телефонов: 0(550) 102-771, 0(551) 102-178, - говорится в сообщении.