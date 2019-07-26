Кошмар в "Инфекционке": В длинной очереди детей рвет прямо на пол

В соцсетях пользователь @akoka_412 опубликовала видео очереди из Республиканской клинической инфекционной больницы. Это просто крик души какой-то, пишет девушка. И сообщает, что 25 июля приехала в инфекционную больницу в 9 часов утра, а уехала в 15.00 так и не дождавшись своей очереди.

- …Что там творится это просто жесть. В жару все с детьми стоят в очереди, детишки то кашляют, поносят, рвота, температура, а регистратура одна и врач всего один работает, вы представляете. Что это вообще такое, еще одного врача нет на месте... Ни уборной нет рядом, ни раковины, кошмар просто. Кто-нибудь за этим уже будет следить или нет? Когда они начнут нормально работать? Не знаю может кто-нибудь увидит и примет меры, - пишет в надежде пользователь.

Фото на главной иллюстративное.