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В "Инфекционке" врачи в месяц принимают до 400 больных, при норме - 275

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- Оксана Гут
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По поводу публикации VB.KG "Кошмар в "Инфекционке": В длинных очередях детей рвет прямо на пол" пресс-служба Минздрава направила редакции ответ главного врача РКИБ Гулжигита Аалиева.

По его данным, 25 июля в день видеосъемки очереди, опубликованной в соцсетях, в приемное отделение обратились 255 больных, из них 157 детей (62%), госпитализировано в стационар - 84 (32%) больных. Остальные - 171 (68%) больных нуждались в амбулаторном лечении.

По скорой помощи было доставлено 13 больных, 6 из них направлены в другие стационары. При обращении в приемное отделение большинство больных нуждаются только в консультативной помощи, отмечает Аалиев.

В момент видеосъемки отмечено 7-8 детей в очереди, а остальные сопровождающие лица.

- 25 июля в приемном отделении РКИБ с 8.00 до 14.00 работали 5 врачей. В это время обратились 90 больных, госпитализировались 16. Все пациенты, обратившиеся в РКИБ в этот день, были осмотрены врачами и получили квалифицированную помощь, - сообщает главный врач.

В целом он подчеркивает, что со стороны администрации РКИБ проводится максимальная работа по улучшению условий для приема и госпитализации пациентов.

Далее со слов Гулжигита Аалиева.

Рост обращений

Республиканская клиническая инфекционная больница является организацией здравоохранения третичного уровня и оказывает экстренную круглосуточную медицинскую помощь по всей Республике.

В РКИБ за последние годы идет рост обращаемости (от 22000 до 83000 за 2018 год) и госпитализации пациентов (от 10000 до 35000 за 2018 год). Из них более 85% составляют дети с различными инфекционными заболеваниями, в зависимости от времени года, 50% - дети первого года жизни.

Правила очереди в больнице

С момента поступления пациента в РКИБ ведется сортировка медицинским работником по приоритетным и неотложным признакам. Если у ребенка отмечается высокая температура тела или другие опасные симптомы, он автоматически выставляется на начало очереди, как приоритетный признак. Затем регистрируется и выдается талон, где указывается дата, время и фамилия врача. С момента обращения и до госпитализации пациента ведется хронометраж в электронном формате, так как с 2019 года введено "Электронное здравоохранение".

В среднем для приема одного больного уходит 15 минут, в зависимости от тяжести состояния время приема может продлиться. Больные распределяются по нозологическим формам заболевания, с капельными инфекциями принимаются в боксированном кабинете №6, корью, сыпью не ясного генеза - в боксе №8, остальные ОРВИ, ОКИ и ЭВИ в кабинетах №2,3,5. При уменьшении больных врачи переходят в кабинеты, где идет увеличение обращающихся пациентов той или иной нозологической формой.

Учитывая специфику инфекционной патологии в приемном отделении, оказывается неотложная медицинская помощь, берутся анализы, подаются экстренные извещения в центр госсанэпиднадзора Бишкека, передаются активы по ЦСМ. Больные в РКИБ обращаются в экстренном порядке, в связи с этим мы не можем регулировать очередь.

Условия

Во всех помещениях приемного отделения работают кондиционеры и поддерживается температура воздуха до 25 градусов. Для пациентов имеется сан.узел внутри здания.

На приемное отделение (ПО) приходится большая нагрузка из-за того, что пациенты не обращаются в ЦСМ к семейным врачам, а предпочитают приехать в РКИБ, тем самым создавая большие очереди.

Из-за нехватки помещения для приема больных в 2014 году расторгнуты договора с двумя аптечными пунктами, освободившиеся помещения организованы для приема больных.

С 4 марта 2019 года РКИБ перешла на электронную медицинскую карту (ЭМК), что позволило быстро находить существующую и добавлять новую информацию обо всех случаях оказания пациенту медицинской помощи, а также в автоматизированном режиме формировать медицинские документы. Кроме того, с внедрением ЭМК устранили проблему транспортировки документов из одних отделений в другие, а значит, повышается степень защиты персональных данных пациентов. Все сотрудники обучены программой ЭМК, но параллельно заполняется и бумажная медицинская карта (истории болезни) в связи с этим несколько замедляется механизм работы на компьютерах. Но несмотря на трудности прием больных сократился и формат ЭМК занимает гораздо меньше времени, чем при ручном заполнении амбулаторных карт и историй болезни.

Нагрузка на врачей

Врачи в месяц принимают 350-400 больных, при норме нагрузки на одного врача 275 больных.

Из-за сложности и напряженности работы в приемном отделении отмечается текучесть кадров, в том числе и врачей. Так, за 2018 год и 6 месяцев 2019 года уволено 4 врача инфекциониста.

В приемном отделении по штатному расписанию было предусмотрено 12 штатных единиц врачей. Учитывая сложившуюся ситуацию и большую нагрузку на одного врача с января 2019 года увеличены штатные единицы врачей до 22, исходя из внутренних резервов больницы и приглашением молодых специалистов после клинической ординатуры. Это позволило проводить прием пациентов в ночное время трем врачам, также дополнительно открыты два кабинета для снижения очередности на прием к врачу.

Если раньше в очереди в ПО стояли до 3-3,5 часов, то в настоящее время ожидание очереди сократилось до 2 часов. Но несмотря на это круглосуточный поток больных не уменьшается.

К сожалению, штаты приемного отделения полностью не прикрыты – врачи, зная большую нагрузку и заработную плату, не желают устраиваться на работу.

Однако, со стороны администрации РКИБ ведутся активные работы по решению этой ситуации. По распределению министерства здравоохранения КР в РКИБ с 1 августа 2019 года направлены 4 врача инфекциониста после окончания клинической ординатуры.

В период сезонного подъема инфекционных заболеваний (ОРВИ, ОКИ, энтеровирусных инфекций, вирусных гепатитов) для обслуживания пациентов и оказания медицинской помощи, по согласованию с заведующими кафедрами инфекционных болезней КГМА и КРСУ, для усиления работы приемного отделения врачами привлекаются ассистенты кафедр и клинические ординаторы второго года обучения, которые обеспечивают дополнительный потенциал кадров приемного отделения.

В данный период больница работает в усиленном режиме, в приемном отделении в дневное время работают пять врачей с 8.00 до 17.00, ночью с 17.00 до 8.00 дежурят три врача.


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URL: https://www.vb.kg/380268
Теги:
дети, зарплата, Бишкек, Кыргызстан, медицина, больница, врачи, Инфекция, Минздрав, ЦСМ
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