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Пять компаний скрыл от Налоговой службы депутат Абдимуктар Маматов

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Депутат Жогорку Кенеша от фракции "Ата Мекен" Абдимуктар Маматов скрыл в своих налоговых декларациях как минимум за два года (2015 и 2016) сведения о наличии бизнеса. В декларациях о доходах и имуществе, которые парламентарий сдавал в Налоговую службу, не указаны доли владения в пяти компаниях. Об этом сообщает сайт politmer.kg.

Выявить незадекларированные доли участия Маматова в компаниях помог запущенный сайт "Декларатор", где представлены более 2.7 тысячи деклараций государственных и муниципальных служащих за 2015, 2016 и 2017 годы.

Пустые декларации

Вот так выглядят декларации Нурматова очищенные "Декларатором" от ненужных табличных форм, в которых их представляют государственные органы:

Из этих деклараций следует, что доходы депутата составляли 935 тысяч сомов в 2016 году и 1.4 млнсомов - в 2015-м. Декларации за 2017 год в базе данных Налоговой службы нет. Из имущества у Маматова были в эти годы два дома – площадью 256 квадратных метров и 176 квадратных метров.

Есть имущество и у близких родственников депутата. Они владеют квартирой площадью 137 квадратных метра.

Согласно переданным в Налоговую службу отчетом у Нурматова, якобы, нет никакого бизнеса, но это не соответствует действительности. У него четыре действующих компании, и еще одну он закрыл спустя два года, как стал депутатом.

Компания "Пазилат"

Согласно базе данных Минюста и других государственных органов Маматов в настоящий момент является соучредителем в ОсОО "Пазилат".

Компания зарегистрирована в Узгенском районе 29 ноября 2005 года.

Совладельцев у компании двое. Помимо Маматова компанией владеет Алиев Талайбек Маматович.

Основной вид деятельности компании – деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями.

За 2013-2018 годы эта компания выплатила в бюджет налогов и платежей на общую сумму 929 тысяч сомов. В том числе свыше 142 тысячи сомов было выплачено в 2018 году.

Компания "Мунайзат"

Маматов согласно открытым государственным базам данных также продолжает являться учредителем в ОсОО "Мунайзат".

Компания зарегистрирована в промзоне Джалал-Абада и последний раз проходила перерегистрацию 19 ноября 2018 года.

Этой компанией Маматов владеет единолично. Основной вид деятельности компании – оптовая неспециализированная торговля.

За 2013-2018 годы эта компания выплатила в бюджет налогов и платежей на общую сумму 4 млн148 тысяч сомов. В том числе свыше 582 тысячи сомов было выплачено в 2018 году.

Компания "Баткен Петрол"

Согласно базе данных Минюста и других государственных органов Маматов в настоящий момент является соучредителем в ОсОО "Баткен Петрол".

Компания зарегистрирована в Кызыл-Кие 6 декабря 2011 года.

Этой компанией Маматов владеет единолично. Основной вид деятельности компании – оптовая торговля авиационным и автомобильным топливом.

За 2013-2018 годы эта компания выплатила в бюджет налогов и платежей на общую сумму 93.5 млн сомов. В том числе 2.3 млн сомов было выплачено в 2018 году.

Компания "Дом Быта"

Маматов согласно открытым государственным базам данных также продолжает являться учредителем в ОсОО "Дом Быта".

Компания зарегистрирована в Джалал-Абаде 13 июня 2006 года.

Этой компанией Маматов владеет единолично. Основной вид деятельности компании – сдача внаем собственного недвижимого имущества.

Данных о поступлениях налогов и платежей от этой компании нет.

Компания "Баткен Петролеум"

Согласно базе данных Минюста и других государственных органов Маматов во время депутатства был соучредителем в ОсОО "Баткен Петролеум" (Batken Petroleum).

Компания зарегистрирована в Кызыл-Кие и была закрыта только 10 июля 2017 года - спустя два года как Маматов стал депутатом.

Совладельцев у компании было двое. Помимо Маматова компанией владел Каратаев Таабалды Келдибаевич.

Основной вид деятельности компании – оптовая торговля авиационным и автомобильным топливом.

Данных о поступлениях налогов и платежей от этой компании нет.


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URL: https://www.vb.kg/380328
Теги:
Ата Мекен, декларация, Налоговый кодекс, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Депутат, Абдимуктар Маматов
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