В ДТП на дороге Нарын-Баетов погибли женщина и 6-месячный ребенок

В Ак-Талинском районе Нарынской области произошло крупное ДТП, унесшее жизни двух человек.

Как сообщили VB.KG в пресс-службе УОБДД Нарынской области, 30 июля примерно в 9.00 часов на 91 км автодороги Нарын-Баетов столкнулись две иномарки Nissan Cefiro и Toyota Ipsum. В обоих машинах были пассажиры. От сильного удара Nissan вылетел за обочину.

В результате аварии пострадали 10 человек и погибли два человека на месте от полученных травм. Это женщина и 6-месячный ребенок.

Пострадавшие были госпитализированы, состояние многих из них оценивается как тяжелое.

По факту ДТП проводятся все необходимые экспертизы. Информации о том, что стало причиной аварии пока нет.