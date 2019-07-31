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В ДТП на дороге Нарын-Баетов погибли женщина и 6-месячный ребенок

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- Оксана Гут
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В Ак-Талинском районе Нарынской области произошло крупное ДТП, унесшее жизни двух человек.

Как сообщили VB.KG в пресс-службе УОБДД Нарынской области, 30 июля примерно в 9.00 часов на 91 км автодороги Нарын-Баетов столкнулись две иномарки Nissan Cefiro и Toyota Ipsum. В обоих машинах были пассажиры. От сильного удара Nissan вылетел за обочину.

В результате аварии пострадали 10 человек и погибли два человека на месте от полученных травм. Это женщина и 6-месячный ребенок.

Пострадавшие были госпитализированы, состояние многих из них оценивается как тяжелое.

По факту ДТП проводятся все необходимые экспертизы. Информации о том, что стало причиной аварии пока нет.


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URL: https://www.vb.kg/380340
Теги:
ДТП, Нарынская область, погибшие, Кыргызстан, Безопасный город, ГУОБДД, пострадавшие, больница, погиб ребенок
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