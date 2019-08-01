В КР уже можно получить новые свидетельства о регистрации авто за 192 сома

С 26 июля начата выдача свидетельств о регистрации транспортного средства нового образца. Об этом информирует Государственная регистрационная служба при правительстве КР.

Отмечается, что это не подразумевает обязательную замену свидетельств старого образцов на новые.

- Свидетельства нового образца будут выдаваться для транспортных средств, регистрируемых/перерегистрируемых с 26 июля 2019 года, и соответственно свидетельства старого образца сохраняют свою юридическую силу до следующих регистрационных действий с транспортным средством (перерегистрация ТС, утеря и т.п.), - сообщают в ведомстве.

А вот выдаваемые с 10 июня 2019 года временные свидетельства о регистрации ТС подлежат обязательной замене. При этом автовладелец оплачивается лишь стоимость нового бланка в размере 192 сома.

Новый образец свидетельства представлен с улучшенным дизайном, отличается повышенной степенью защиты – бланки имеют более 20 защитных элементов.

Наряду с улучшением качества и повышением степени защиты, по условиям нового контракта, цена зафиксирована в национальной валюте. Стоимость нового бланка по сравнению с предыдущим снижена в четыре раза и составила - 192 сома.

В ГРС напоминают, что по условиям предыдущего контракта бланки свидетельств о регистрации ТС закупались по цене 10 евро (по среднерыночному курсу - 800 сом).

Свидетельства нового образца в полной мере соответствуют требованиям Венской Конвенции о дорожном движении от 8 ноября 1968 года.

Государственная регистрационная служба продолжает целенаправленную работу по оптимизации действий, связанных с регистрацией транспортных средств. В этом отношении за последнее время Службой были инициированы и внесены ряд изменений в законодательство. В частности, с 3 июля 2018 года размер сбора за перерегистрацию транспортного средства с 1% от среднерыночной стоимости, определяемой тарифной сеткой снизился до 0,3%. Также с 1 января 2019 года налог на транспортное средство в течение одного года уплачивается один раз (раньше каждое регистрационное действие в течение года требовало необходимости вновь оплачивать налог на транспорт).

Теперь с июня 2019 года снижена стоимость бланков свидетельств о регистрации транспортных средств с 10 евро (800 сом) до 192 сомов.