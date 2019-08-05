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ГУОБДД ищет начальника для новой патрульной службы

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- Оксана Гут
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В МВД КР напоминают, что в ГУОБДД проходит второй конкурс на замещение вакантных должностей в Управлении патрульной службы милиции по ГУВД Бишкека.

Документы принимаются до 24 августа. В конкурсе могут принять участие следующие лица:

1) Мужчины и женщины, граждане Кыргызской Республики;

2) Кандидаты из числа гражданской молодежи не моложе 19 лет и не старше 30 лет на рядовые должности, не моложе 21 года и не старше 35 лет на офицерские должности.

К лицам из числа действующих сотрудников МВД возрастные требования применяются в соответствии с действующим законодательством;

4) Не иметь судимости;

4) Иметь водительское удостоверение категории "В";

5) Мужчинам иметь военный билет;

6) Для подающих на офицерские должности – иметь высшее образование, на рядовые должности – иметь образование не ниже среднего;

7) Для подающих на должность начальника Управления – иметь опыт работы в правоохранительных органах на руководящих должностях не менее трех лет;

8) Мужчины ростом не ниже 170 см, женщины ростом не ниже 165 см;

9) Кандидаты, принимавшие участие в первом конкурсе и не прошедшие отбор, могут участвовать во втором конкурсе на общих основаниях.

Отметим, по результатам первого конкурса в патрульную службу прошли 356 человек. Вакантными остаются должности начальника УПСМ по ГУВД Бишкека, его заместителя, начальника дежурной части УПСМ, начальник отдела розыска УПСМ и другие.


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URL: https://www.vb.kg/380452
Теги:
ГУВД, МВД, конкурс, Бишкек, Кыргызстан, ГУОБДД
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