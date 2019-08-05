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Мелис Калыков: У судьи нет выбора, если он оправдает меня, то его осудят

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- Бакыт Стамов
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Судья Ошского городского суда Жолборс Кудаяров, который рассматривает дело по убийству прокурора Баткенской области Анарбая Мамажакыпова, сам проходит фигурантом по трем уголовным делам. По этой причине сторона обвиняемого заявила отвод судье. Об этом редакции VB.KG сообщила сестра обвиняемого Мелиса Калыкова Дамира Калыкова.

По ее словам, этот факт доказывает соответствующее письмо из Генпрокуратуры за подписью заместителя генерального прокурора, который получил адвокат Мелиса Калыкова Асылбек Кунгуров.

- Мой брат обратился к судье со словами: "Уважаемый судья, наши судьбы похожи. Вы рассматриваете мое дело, а если я буду рассматривать ваше дело? Например, два из трех уголовных дела в отношении Жолборса Кудаярова расследует тот же следователь, который ведет дело в отношении меня. В связи с этим мы выражаем отвод судье. По нашему мнению, зависимый от прокуратуры человек рассматривает уголовное дело в отношении меня. У Жолборса Кудаярова нет выбора - если он оправдает меня, то потом его осудят", - процитировала Калыкова своего брата.

После этого выступления подсудимого Мелиса Калыкова вывели из зала суда.

Напомним, обгоревшее тело прокурора Баткенской области 43-летнего Анарбая Мамажакыпова было найдено поздно вечером 18 ноября в ущелье в горах. Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" УК КР. Как выяснилось, в тот день Анарбай Мамажакыпов, еще пять работников прокуратуры, предприниматель Базарбек уулу Эрнис и начальник УКС мэрии Баткена Мелис Калыков выезжали на охоту. Позже был арестован начальник УКС Мэрии Баткена Мелис Калыков. Сейчас он находится в СИЗО №25 в Оше.


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URL: https://www.vb.kg/380468
Теги:
Баткенская область, суд, убийство, Кыргызстан, Анарбай Мамажакыпов, Мелис Калыков
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