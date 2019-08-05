Скоростной забег на пик Ленина Lenin Race- 2019 прошел в 7-ой раз

Cамая высокогорная гонка в мире гонка с финишем на пике Ленина (7134 метров над уровнем моря) стартовала сегодня в 4 часа утра. 14 атлетов из 10 стран мира были допущены для участия в этом сложнейшем состязании.

Среди мужчин победил один из лучших высотных скайранеров планеты Dominik Sancher (Salewa Team) с результатом 5 часов 10 минут и планетарная звезда скоростных восхождений россиянка Оксана Стефанишина (TNF Team) со временем 8 часов 10 минут.

А рекорд Виталия Шкеля - образца 2014 года: (5 часов 6 минут 50 секунд) устоял. Тем интереснее будут будущие баталии на экстремальных высотах. С каждым годом о гонке узнают все больше людей, которая становится знаковой. То есть ее признают опытные спортсмены. Так в этом году прибыл известный скайранер - спортсмен из Австрии Доменик Саншер. Он и стал победителем гонки. Вторым стал Пасаг Шерпа - сообщили организаторы мероприятия - туристическая компания Ak-sai Travel и Ассоциации скайраннинга России.

Всего на старт вышли 14 человек. Среди них 3 девушки. Несколько спортсменов по ходу гонки сошли. Хотя, первый результат в этом году не стал рекордным, но соревнования прошли динамично. Место старта 1-й лагерь (4400) через Раздельную, финиш - выход на вершину пика Ленина. Мы попросили организаторов рассказать подробнее о требованиях к участниках и самих соревнованиях.

- К скоростному восхождению допускаются все участники, имеющие опыт передвижения по снежным и ледовым склонам. Время участников определяется от времени старта до достижения створа, установленного на вершине пика Ленина. Финишировавшими считаются участники, самостоятельно достигнувшие створа и спустившиеся к месту старта не позднее, чем в 15:00 следующего дня.

При невозможности самостоятельного спуска или при возвращении к месту старта после 15:00, результат участника аннулируется. Контрольные отметки прохождения трассы будут оговорены отдельно, при превышении контрольного времени участник снимается с зачета и ему рекомендуется спускаться. Запрещено применение любого транспорта, лыж, использования посторонней помощи.

Каждый участник должен сознавать, что восхождение на пик Ленина сопряжено с определенным риском. За обеспечение безопасности и здоровья участников ответственность несут сами участники. Принимающая сторона обеспечивает первую медицинскую помощь в случае необходимости. Организаторы соревнований проверяют трассу, при необходимости организуют перильную страховку. Выход участника на старт означает, что его физические способности и альпинистские навыки достаточны для преодоления предстоящей дистанции. Участник должен учитывать реальные погодные условия и состояние маршрута на предстоящей дистанции.

Соревнования посвящаются Дарье Яшиной и Семену Дворниченко.

Справка: Дарья Яшина в свое время была одной из самых скоростных участниц забеге на пик Ленина. И в тот же год погибла на пике Ленина, это произошло в 2012 году. Произошел срыв карниза на высоте около 7000 метров. Даша так и осталась в наших горах, тело найти не удалось.

27-летняя нижегородка Дарья Яшина когда-то завоевавала мировую славу во время одиночного восхождения на высшую точку Северной Америки - гору Мак-Кинли.

Дарья не была профессиональным альпинистом, но считалась одной из самых перспективных восходительниц России. Она могла бы претендовать на звание лучшей альпинистки страны.

В альпинизм Даша пришла в 2004 году: участвовала в восхождении в походе по Тянь-Шаню, восхождении на Хан-Тенгри, пик Корженевской, соло на пик Коммунизма, соло на Мак-Кинли, который прошла с рекордом в шесть дней, блицвосхождении на Ама-Даблам в двойке.

- Дарья работала гидом турфирмы, - рассказывал журналистам друг девушки Сергей. - Она побывала в джунглях Папуа - Новой Гвинеи и самом высоком в мире вулкане Охос-дель-Саладо. Она стала участницей марафона в Нью-Йорке. Ее подготовка была потрясающая. На пик Ленина в конце июня она поднялась с рекордным временем для 2012 года - 8 часов 30 минут. Она не сидела без движения и очень торопилась жить.

Помимо спортивных достижений у Даши был опыт работы с инвалидами. Спортсменка подняла на Килиманджаро девочку с ДЦП, а на Аконкагуа - инсулинозависимого диабетика. Пик Победы был последней ступенью в ее программе "Снежный барс".

Дарья Яшина родилась 29 сентября 1984 года, участвовала в спортивных восхождениях на Мустаг-Ата (7546 м), пик Коммунизма (7495 м), пик Корженевской (7150 м), пик Хан-Тенгри (6995 м) с Севера, на Аконкагуа (6962 м), вулкан Охос-дель-Саладо (6880 м), Ама-Даблам (6812 м) и др.

Неоднократно поднималась на Айленд-пик (6183 м, Гималаи); Килиманджаро (5865 м, Танзания), Арарат (5137 м, Турция). Восходила на пирамиду Карстенз (4884 м, Папуа-Новая Гвинея), Мера-пик (6476 м, Гималаи), пик Маргарет (5109 м, Уганда) и многие другие вершины мира.

Семен Дворниченко несколько раз был победителем забега "Ленин - Рэйс". А однажды пришел вторым, уступив скайранеру Виталию Шкель. Он погиб на пике Ленина в 2018 году – "Сорвал" лавину во время спуска. Цитируем его комментарии – ответы о забегах о Ленин-Рейс от 2014 года:

Что такое Ленин Рэйс?

- Это самый высотный массовый забег на высоту 7134 м.

Чем "цепляет" именно высотный забег?

- Драйв. Возможность сделать что то невозможное, на грани безумия. Возможность раздвинуть границы в первую очередь в голове, в своем сознании. Сперва, ты просто сходил за несколько дней на гору, раздвинул границы возможного для себя. Потом сходил за один день, еще раздвинул. Теперь счет идет на часы. Улучшил результат на пару минут, и все, твое сознание расширилось. Еще лет 8 назад, все бы сказали (и я в том числе), что это невозможно за такое время бегать на семитысячники. Многие до сих пор не верят. А для нас это уже обычное дело.

О начале подготовки к "Ленин Рэйс"?

- Подготовка идет постоянно. А непосредственно перед забегом, приезжаю за месяц и прохожу акклиматизацию. Стараюсь перед забегом два раза подняться на вершину.

Женщины в забеге, женское ли это дело, твое мнение?

- Именно забег очень даже женское. Альпинизм выше четверок уже не вижу как женский вид спорта. А забеги созданы для женщин. Женский организм более вынослив, чем мужской. Особенно на высоте это видно. Женщины на много проще переносят акклиматизацию. Что может быть красивее бегущего женского силуэта. Обеими руками "за".

Для чего все это (тренировки, забеги)?

- Нравится. Странный вопрос. Все всё делают (кроме работы конечно), именно то, что им нравится. Может эта какая-то форма мазохизма, не знаю, пусть психологи разбираются. Еще приятно чувствовать, что ты с годами становишься все выносливее и выносливее. Цель в каждой гонке для меня в первую очередь улучшить свой результат. Результат соперников это уже второстепенное. Если я свой результат улучшил – цель достигнута. Лет через 15, когда уже невозможно будет улучшать свои результаты, придумаю что-нибудь новое, но цели обязательно будут.

В следующем году победишь забег на пик Ленина?

- Конечно победю. Нельзя выходить на старт уже проигравшим. На старт надо выходить победителем.