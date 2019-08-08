В Бишкеке в некоторых районах с 13 по 18 августа не будет газа

С 13 по 16 августа не будет природного газа в доме 186 (блоки В и Г), расположенном по улице Ахунбаева. Всего без газоснабжения останется 141 абонент. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Также с 14 по 18 августа подача голубого топлива будет прекращена в районе, ограниченном улицами Турусбекова, Пушкина, Уметалиева, проспекта Чуй. Без газоснабжения останутся 239 абонентов.

Отключение связано с обрезкой действующего надземного газопровода низкого давления и врезкой вновь смонтированного.

- Филиал "Бишкекгаз" ОсОО "Газпром Кыргызстан" приносит извинения за причиненные неудобства, - отмечают в муниципалитете.