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В Бишкеке в некоторых районах с 13 по 18 августа не будет газа

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- Оксана Гут
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С 13 по 16 августа не будет природного газа в доме 186 (блоки В и Г), расположенном по улице Ахунбаева. Всего без газоснабжения останется 141 абонент. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Также с 14 по 18 августа подача голубого топлива будет прекращена в районе, ограниченном улицами Турусбекова, Пушкина, Уметалиева, проспекта Чуй. Без газоснабжения останутся 239 абонентов.

Отключение связано с обрезкой действующего надземного газопровода низкого давления и врезкой вновь смонтированного.

- Филиал "Бишкекгаз" ОсОО "Газпром Кыргызстан" приносит извинения за причиненные неудобства, - отмечают в муниципалитете.


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URL: https://www.vb.kg/380595
Теги:
Бишкекгаз, мэрия, отключение газа, Бишкек, Кыргызстан
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