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В ночь с 8 на 9 августа в Бишкеке задержали более 40 человек

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- Екатерина Улитина
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В ночь с 8 на 9 августа сотрудники милиции задержали более 40 человек, участвующих в массовых беспорядках в Бишкеке. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

"Неизвестными агрессивно настроенными лицами в масках и палками в руках, в количестве примерно более полутора тысяч, были предприняты попытки дестабилизировать общественно-политическую обстановку, где намеревались несколько раз проникнуть в здание Жогорку Кенеша, в торговые центры и супермаркеты. Помимо этого, неустановленные лица, нарушая общественный порядок, перекрывали дороги, приставали к мирным гражданам сея панику и страх, также преследовали журналистов новостных изданий, освещавших события в городе", - говорится в сообщении ГУВД Бишкека.

Сотрудники милиции пресекли попытки дестабилизировать обстановку и учинить массовые беспорядки, мародерство и хулиганство. За ночь были задержаны 40 правонарушителей. Сейчас проводятся разбирательства по всем фактам.

Кроме того ведутся поисковые мероприятия по установлению и выявлению зачинщиков и организаторов, пытавшихся дестабилизировать обстановку в столице.

Личный состав ГУВД г.Бишкек продолжает нести службу в штатном режиме и обеспечивает безопасность общественного порядка, граждан и гостей столицы.

ГУВД Бишкека напоминает, - все возможные провокации направленные на дестабилизацию общественного порядка будут своевременно пресекаться в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Напомним, вчера вечером, после задержания бывшего президента Алмазбек Атамбаева, на улицах Бишкека появились агрессивно настроенные молодые люди.


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URL: https://www.vb.kg/380640
Теги:
Алмазбек Атамбаев, беспорядки, задержание, митинг, хулиганство, Бишкек, Кыргызстан, ГУВД
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