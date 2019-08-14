Мегаком стал самовольно подключать кыргызстанцев к платным услугам?

В Кыргызстане пользователи интернета в соцсетях все чаще стали жаловаться на услуги компании ЗАО "Альфа Телеком" (Мегаком). Так часть клиентов не довольна, что без их ведома сотовая компания подключает их к каким-либо услугам за определенную плату. Другая часть недовольна, что деньги на балансе телефона пропадают в неизвестность.

"И до меня дошла очередь от Мегакома, без предупреждения переключили на тариф Супервыгодный, содрали 50 сом. А симка от Меги стоит на простом кнопочном телефоне, так что мне не нужен их интернет.

Думаю, ладно, недельку попользуюсь, ведь там есть пакет 200 минут внутри сети. Да не тут-то было, оказывается это действует только если звонишь тому, у кого тоже такой тариф! Откуда я знаю у кого какой тариф! Так что благополучно перешел на тариф Стандарт за 40 сом. Мегаком, засуньте себе в одно место мои 50 и 40 сом", - написал Талант Сарыбаев в группе "Черный список" - нам не понравилось".

"Я видела много офигевших людей и компаний, но этот случай удивил даже видавшую виды хамства меня. Впервые в жизни мне без моего ведома заняли бабло под 10% в месяц.

Я не просила! Мне было не надо! Но я уже должна. Причем не только то, что мне дали, но и немного сверху. Понимаете, так даже офигевшее хамло 90-х не делало.

Мегаком! Вы офигели? Я не просила у вас этот перевод! И почему эта услуга такая дорогая? Я недавно скафнила, что вы полсома в день снимаете и рубите на этом несколько лямов, тут я даже считать боюсь.

Хорошо посчитаю: 600 миллионов сомов срубит Мегаком, если прокрутит эту фишку хотя бы по одному разу с каждым своим клиентом. 600 миллионов! Из них 60 тысяч - чистыми на процентах - за пользование услугой, которую никто не просил! Это если по разу.

Вы там совсем страх и совесть потеряли в своей конторе?!", - добавила в этой же группе с возмущением Кристина Босивская.

"Мегаком каждый день сдирает 3 сома за какой-то flirt box! Услугу эту не подключал и не пользуюсь этой услугой вообще. Я даже не знал, что у меня эта услуга подключена. Почему они подключают услуги, которыми мы вообще не пользуемся?! А самое главное почему они самовольно подключает всякие не нужные услуги?! И ещё я не знаю, как отключить эту услугу! Дозвониться до колл-центра не реально!", - оставил свое мнение в соцсети пользователь интернета под ником Энтони Сопрано.

Редакция VB.KG попыталась связаться с представителями ЗАО "Альфа Телеком" (Мегаком) за разъяснениями, но с самого утра телефон в сотовой компании сбрасывают.