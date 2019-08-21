У граждан осталось 1,5 недели на уплату налога на транспорт, жилье и землю

Государственная налоговая служба Кыргызской Республики призывает владельцев транспортного средства, жилого имущества и земельного надела воспользоваться имеющимся запасом времени и поспешить с уплатой налога на транспорт, жилье и землю. Срок уплаты налогов истекает 1 и 2 сентября соответственно, напоминают в ведомстве.

- У граждан есть полторы недели, чтобы исполнить свое налоговое обязательство. В связи с чем Налоговая служба призывает не откладывать на последний день, а уплатить налоги заранее, спокойно и без нервотрепки, чтобы не создавать ажиотаж и не терять свое время в очереди в кассы банков, - говорится в сообщении.

ГНС напоминает о том, что граждане могут выбрать удобный для себя способ уплаты налога. Налоги можно оплатить в кассах любого банковского учреждения, в почтовом отделении, а также через платежные терминалы, мобильный и интернет банкинг.

До 1 сентября текущего года необходимо уплатить налог на транспортное средство, до 2 сентября – налог на жилые дома, квартиры (не используемые для предпринимательской деятельности) и земельный налог (за придомовые, приусадебные и садово-огородные земельные участки).

За несвоевременную уплату налога физическим лицам предусмотрен административный штраф в сумме 1000 сомов, юридическим лицам – 5 тысяч сомов.

Подробную информацию можно получить в местных налоговых органах, а также в Call-центре ГНС по номеру 1240 или на сайте www.sti.gov.kg.