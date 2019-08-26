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В КР до конца года на конкурсы и аукционы выставят 25 месторождений

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- ВБ
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Госкомитет промышленности, энергетики и недропользования (ГКПЭН) утвердил перечень конкурсных и аукционных объектов на 2019 год. До конца текущего года ведомство собирается выставить на конкурсы и аукционы 25 месторождений, сообщает издание economist.kg.

Перечень конкурсных объектов:

Месторождение угля Тегене для разработки и проведения геологоразведочных работ. Аксыйский район, Джалал-Абадская область.

Месторождение угля Сулюкта (поле 11) для разработки и проведения геологоразведочных работ. Лейлекский район, Баткенская область.

Месторождение гипса Наукатское для разработки и проведения геологоразведочных работ. Ноокатский район, Ошская область.

Месторождение сурьмы Кадамжай для разработки и проведения геологоразведочных работ. Кадамжайский район, Баткенская область.

Месторождение угля Туюк-Каргаша для разработки и проведения геологоразведочных работ. Узгенский район, Ошская область.

Перечень аукционных объектов:

Месторождение угля Тургай-Тюбе для проведения геологоразведочных работ. Узгенский район, Ошская область.

Каракульджинская площадь, нефть, геологопоисковые работы. Узгенский, Кара-Кульджинский район, Ошская область.

Свободные участки месторождения угля Кара-Тюбе. Узгенский район, Ошская область.

Площадь Сохская с целью проведения геологоразведочных работ, песчано-гравийная смесь. Баткенский район, Батекнская область.

Аукционный объект участка Восточный части поле шахты 6/18 месторождения бурого угля "Сулюктинское" с целью проведения геологоразведочных работ. Лейлекский район, Батекнская область.

Месторождение Кан и Гут на свинец, цинк с целью разработки и проведения геологоразведочных работ. Баткенский район, Батекнская область.

Месторождения каменного угля "Ташкумырское", Южная площадь поле "Капитальная" Восточной фланг-1 с целью разработки. Ноокенский район, Джалал-Абадская область.

Аукционный объект участок "Керегеташ Западный 4" месторождение Кумбель, уголь, с целью проведения геологоразведочных работ. Сузакский район, Джалал-Абадская область.

Аукционный объект месторождения Кок-Янгак Локальном участке горизонта +1050 метров восточного части, с целью проведения геологоразведочных работ. Ноокенский район, Джалал-Абадская область.

Месторождения известняка Караойсай участок "Восточный", геологоразведочные работы. Ноокенский район, Джалал-Абадская область.

Месторождение Сокулук участок "Таза-Сай", песчано-гравийная смесь, геологоразведочных работ. Сокулукский район, Чуйская область.

Аукционный объект участок Гроздь, суглинок, с целью проведения геологоразведочных работ. Аламудункский район, Чуйская область.

Аукционный объект участок "Кара-Балта-1" в пойме реки Кара-Балта, песчано-гравийная смесь с целью проведения геологоразведочных работ. Кара-Балта, Чуйская область.

Площадь Пристань, песчано-гравийные смеси, геологоразведочные работы. Ак-Суйский район, Иссык-Кульская область.

Аукционный объект с целью проведения геологоразведочных работ на площади песчано-гравийного смеси "Ак-Коргонская". Нарынский район, Нарынская область.

Аукционный объект с целью проведения геологоразведочных работ на площади золота "Пытан-Донгурминская". Кочкорский район, Нарынская область.

Аукционный объект с целью проведения геологоразведочных работ на площади золота "Иссык-Атинская". Кочкорский район, Нарынская область.

Месторождение Турук на уголь с целью разработки и проведения геологоразведочных работ. Ак-Талинский район, Нарынская область.

Месторождение сурьмы и флюорита Северный Акташ - площадь с целью разработки и проведения геологоразведочных работ. Кадамжайский район, Баткенская область.

Аукционный объект для проведения геологоразведочных работ на участке песчано-гравийного смеси Алгойнок месторождение Кугартское. Сузакский район, Джалал-Абадская область.


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URL: https://www.vb.kg/381058
Теги:
аукцион, горнодобывающий сектор, золото, конкурс, уголь, Кыргызстан
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