Водители просят поднять цену за проезд в маршрутках Бишкека до 18-20 сомов

По нашим расчетам тариф должен вырастить до 18-20 сомов с человека. Так как на все обязательные выплаты водитель тратит более 20 тысяч сомов ежемесячно. Туда входит лицензия, страховка, соцфонд и т.д. Об этом VB.KG сообщил глава автоперевозчиков пассажирского транспорта Алтынбек Доспаев.

- Например, в той же России и Казахстане проезд в маршрутках стоит 30-50 рублей. Хотя солярка там дешевле, чем у нас. У нас же все ГСМ привозное. Сейчас мы даже согласны, чтобы государство повышало нам проезд ежегодно на 1 сом для нейтрализации общественного возмущения. Правда, когда на пять-десять сомов дорожают продукты, никто не возмущается. Тариф же за проезд сразу вызывает негодование. А что делать водителям? Все транспортные услуги подорожали: ремонт, запчасти на авто, не говоря про ГСМ. И это при том, что перевозчики также кормят свои семьи, - подчеркивает Доспаев.

Идет сокращение водительского состава общественного транспорта. Из 5 тысяч маршруток, работающих в городе Бишкек, сейчас осталось всего 2,5 тысячи, уточняет глава Ассоциации. - Если повышение снова притормозят на год-два с рынка перевозок уйдут и остальные. Существующее сейчас количество автобусов не справится с пассажиропотоком города, - отметил он.

Правильным было, по мнению Алтынбека Доспаевича и озвученное прошлыми мэрами предложение о передаче автобусного автопарка Бишкека в частные руки.

- Это помогло бы высвободить около 320 миллионов сомов в год. Эти средства ежегодно идут на дотации общественного транспорта. Но, повторяю, если повышения не произойдет, возить граждан будет просто некому. Но муниципальные власти и Горкенеш на повышение тарифов пока не идут, - заключил он.