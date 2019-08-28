Капот всмятку. В Бишкеке "Ниссан" протаранил забор жилого дома

В районе рынка Дордой легковое авто протаранило забор жилого дома.

Как сообщает пресс-служба УОБДД Бишкека, сегодня, 28 августа, примерно в 7:50 часов неизвестный водитель за рулем автомашины марки "Ниссан Сентра", двигаясь по улице Аул с запада на восток, совершил наезд на препятствие (забор) дома 4.

Машина водворена на штрафную стоянку.

Собранные материалы переданы в СС по ДТП по ГУВД города Бишкек.

Пострадавших не зарегистрировано.

Видео с места ДТП опубликовал на своей странице в соцсетях активист Болот Ибрагимов. Очевидно, что в салоне авто находились две девушки, явно находящиеся в нетрезвом состоянии.