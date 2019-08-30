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В связи с выходным днем срок уплаты налога на транспорт истекает 2 сентября

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- Оксана Гут
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В связи с тем, что последний день уплаты налога на транспортное средство выпадает на выходной день, он переносится на понедельник, 2 сентября. Об этом сообщает пресс-служба ГНС КР.

В ведомстве напоминают, что в этот же день заканчивается прием налога на жилые дома, квартиры (не используемые для предпринимательской деятельности) и земельного налога (за придомовые, приусадебные и садово-огородные земельные участки).

Налоговые органы будут работать согласно графику дежурства до 2 сентября, включая праздничные и выходные дни.

Налоги можно оплатить в кассах отдельных банковских учреждений, через платежные терминалы, мобильный и интернет банкинг.

Более подробную информацию можно получить по телефону 1240 или на сайте www.sti.gov.kg.


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URL: https://www.vb.kg/381207
Теги:
ГНС, земельный участок, праздник, транспорт, Кыргызстан, налоги в Кыргызстане
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