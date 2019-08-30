Мэра Джалал-Абада просят обратить внимание на детей

В редакцию VB.KG обратились работники Джалал-Абадской больницы с просьбой осветить проблему ремонта дорог в своем городе. В частности, они просят мэра Джалал-Абада Мураталы Тагаева обратить внимание на одну из дорог, возле которой расположены больница и школа.

"Вопрос к мэрии города Джалал-Абад, когда закончится долгострой на улице Пушкина и когда, наконец, установят там светофор. На этой улице ходят тысячи детей. Рядом школы, детсады, областная больница. Ремонт начали еще в апреле текущего года, рабочих совсем не видно, работают крайне медленно. Просьба к мэру города, чтобы он вмешался в ситуацию. Детям ходить по обочинам дороги, и переходить дорогу с интенсивным движением очень опасно", - пожаловались они.