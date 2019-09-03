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На вершине Путина. Илим Карыпбеков попросил у президента РФ подарок

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- Екатерина Улитина
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Бывший генеральный директор ОТРК Илим Карыпбеков 1 сентября покорил пик Путина и записал на его вершине обращение к российскому президенту Владимиру Путину. Видео он опубликовал на своей странице в Facebook.

- Раз так получилось, что в День знаний мы совершили восхождение, я хотел предложить вам сделать вот что: я от вашего имени цифровизирую одну школу, открою там компьютерный класс. Школу выберет посольство России в Кыргызстане. А взамен вы мне подарите ваши именные часы, - говорит Илим Карыпбеков.

Свою просьбу он объяснил тем, что пока карабкался на пик разбил свои часы.

- Я верю в силу интернета и надеюсь, что посмотрите это видео и сделаете соответствующее решение, - заключил Карыбеков.

Он отметил, что давно помогает школам. Сейчас под его шефством уже находится десять школ.

Пик Владимира Путина расположен в горной системе Тянь-Шань на территории Чуйской области. Свое имя в честь Владимира Путина он получил в 2011 году. Высота пика составляет 4450 метров.


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URL: https://www.vb.kg/381290
Теги:
альпинизм, посольство, Россия, школа, Кыргызстан, Илим Карыпбеков, Владимир Путин
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